Raimat ya dispone de los terrenos para su cementerio y depuradora

La Paeria, el ayuntamiento pedáneo de Raimat y Codorníu firmaron ayer el acuerdo para la cesión gratuita por parte de la empresa de los terrenos donde se encuentra el cementerio de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) y su futura depuradora. Este acuerdo, que fue anunciado en 2019 pero que no se ha podido llevar a cabo hasta ahora, contempla ceder al ayuntamiento de Raimat una finca de 9.049 metros cuadrados de superficie que acoge el cementerio de la pedanía y equipamientos comunitarios. Por otro lado, Codorníu también cede una parcela de 3.123,65 metros cuadrados a la Paeria para hacer allí la depuradora, una actuación que ya está pactada con la Agència Catalana de l’Aigua, que prevé invertir más de un millón de euros, dijo el alcalde, Fèlix Larrosa, que no fijó un calendario y agradeció la labor de los técnicos “y los gobiernos que me precedieron” por haber logrado esta cesión. El alcalde de Raimat, Ivan Fernàndez, agradeció la labor de los técnicos de Raimat, la Paeria y Codorníu y reclamó más inversiones para la EMD.