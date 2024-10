Avisan de numerosos cortes de tráfico en la ciudad de Lleida este domingo por el maratón

Publicado por redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La celebración del 3.º Maratón Vithas Lleida este domingo, 27 de octubre, comportará nombrosas afectaciones de tráfico. Según ha anunciado el ayuntamiento, una cincuentena de efectivos de la Guardia Urbana trabajarán para regular la circulación y minimizar la afectación durante el acontecimiento, a la vez que garantizar la seguridad de toda la ciudadanía. El 3.º Maratón Vithas Lleida es una carrera de 42 km que transcurrirá por vías urbanas de Lleida y vías interurbanas hasta la localidad de Benavent de Segrià, pasando por Torre-serona. Además, coincidiendo con el Maratón, también se realizarán dos carreras más, de 10 y de 5 km.

Recorrido

Las tres carreras saldrán desde los Camps Elisis a la vez hacia la rotonda del Cargol, sentido contrario Av. Victoriano Muñoz hacia exterior de rotonda Canal, C/ Camí de Picos sentido contrario, Avda. Alicante, Avda. Garrigues (hasta rotonda Avda. Garrigues-av. Barcelona, ida y vuelta sentido contrario), Dra. Castells (hasta Avda. Estudio General ida y vuelta sentido contrario), Avda. Garrigues, Pont Vell sentido contrario, Avda. Madrid sentido contrario, Avda. Joana Raspall, Cots y Gayon, Avda. Madrid, Pl. Espanya, Avda. Madrid sentido contrario, Avda. Blondel sentido contrario, Avda. Francesc Macià, Rambla Ferran, Pl. Berenguer IV, Pont Príncep de Viana bajada, Avda. Segre sentido contrario, Pont Vell sentido contrario, C/ Sta. Cecília, Camps Elisis, Avda. Alicante, C/ Camí de Picos, Avda. Victoriano Muñoz, rotonda Cargol y Camps Elisis FIN CARRERA 10 KM, Avda. Alicante, Dra. Castells hasta Avda. Estudi General, ida y vuelta, Avda. Garrigues hasta Rotonda Avda. Garrigues-Av. Barcelona ido y devuelta, C/ Camí de Picos, Avda. Victoriano Muñoz, Camino de Granyena, puente de Pardinyes sentido contrario, Avda. Tortosa, Avda. Pearson hasta C/ Pardinyes Baixes, ida y vuelta, Rambla Corregidor Escofet, Avda. Prat de la Riba, hasta rotonda Ctra de Corbins ido y vuelta, Rambla Corregidor Escofet, Avda. Rosa Parks, Ctra de Llívia. Entrada en Llívia por C/ Gran, C/ Grealó sentido contrario, C/ de Antoni Vilaplana, C/ Gran vuelta a Ctra hasta Benavent de Segrià ido y vuelta, Avda. Rosa Parks, C/ Enric Pubill “Lo Parrano”, Rambla Corregidor Escofet hasta Pl. Països Catalans, ida y vuelta hasta Av. Tortosa sentido contrario desde Baró de Maials, Avda. Segre sentido contrario, Pont Vell sentido contrario, Avda. Alicante, C/ Camí de Picos, Victoriano Muñoz hasta rotonda Camí de Granyena/puente, por carril interior, Victoriano Muñoz, Avda. Tarradellas (hasta 1.ª purta Camps Elísis, ida y vuelta, Victoriano Muñoz y entrada en Camps Elisis LLEGADA por rotonda del Cargol.

Desvíos previstos

Para poder facilitar la actividad deportiva y garantizar la seguridad de sus participantes, sobre las 8.30 horas y hasta el paso del vehículo que marca el límite de la carrera (a partir de esta referencia los corredores quedan fuera de competición), están previstos, de manera general, los siguientes desvíos:

Corte de tráfico desde la carretera LL-11 al tráfico que quiera acceder al centro por cualquier puente, a excepción del puente de los Institutos, el cual combinará el paso de vehículos y participantes de carrera.

de tráfico desde la carretera al tráfico que quiera acceder al centro por cualquier puente, a excepción del puente de los Institutos, el cual combinará el paso de vehículos y participantes de carrera. Corte de tráfico en el puente de Pardinyes en sentido interior ciudad. El punto de corte estará en la rotonda de la calle Josep Baró Travé i Camí de Granyena .

de tráfico en el puente de en sentido interior ciudad. El punto de estará en la rotonda de la calle de . Corte de tráfico en la Avda. Prat de la Riba desde la rotonda de la carretera C-12 (Corbins), dejando salida y acceso al barrio por la carretera vieja (Sede de ILNET ) por el C / Xavier Puig Andreu .

de tráfico en la Avda. Prat de la desde la rotonda de la carretera (Corbins), dejando salida y acceso al barrio por la carretera vieja (Sede de ) el / . Corte de la calle Príncep de Viana y calle Anselm Clavé , desde el cruce de la Avda. Prat de la Riba y calle Comtes d'Urgell. Se permitirá acceso a vehículos y taxis hasta estación Lleida-Pirineus (estacionamiento zona azul).

de la calle y calle , desde el de la Avda. Prat de la y calle Comtes d'Urgell. Se permitirá acceso a vehículos y taxis hasta estación Lleida-Pirineus (estacionamiento zona azul). Corte calle Victoriano Muñoz , desde la carretera LL-11 .

calle , desde la carretera . Corte de la Avda. Estudi General desde la carretera LL-11 .

de la Avda. Estudi General desde la carretera . Desvío Avda. Catalunya sentido plaza Espanya, recogiendo también salida estación autobuses.

Corte de la Avda. de Madrid desde la rotonda Cos y Gayón

de la Avda. de Madrid desde la rotonda y También se cortarán las calles secundarias que crucen el circuito de carrera durante el paso de los corredores , en cruces anteriores.

, en anteriores. Cuando haya pasado el final de la carrera por los diferentes cruces , se irá normalizando el tráfico de manera ordenada y siempre que no se comprometa o afecte en zonas de paso consecutivas

, se irá normalizando el tráfico de manera ordenada y siempre que no se comprometa o afecte en zonas de paso consecutivas En tramos y momentos donde el grueso de corredores lo permita, se permitirá el cruce de vehículos, de manera perpendicular y nunca incorporándolos al recorrido de carrera.

Mapa de cortes|trozos de tráfico en Lleida este domingo por|para el Maratón.Ayuntamiento de Lleida

Recomendaciones

Por las características y recorrido de la carrera habrá afectaciones generalizadas en la movilidad principalmente en el barrio de Cappont, margen derecho del Río Segre (Eje Avda. Joana Raspall, Pl. Espanya, Avda. Madrid, Avda. Blondel, Avda. Segre, Rambla Ferran, Pl. Berenguer IV, y en los barrios de Pardinyes y Nova Balàfia.

Para cruzar el río hay que hacerlo por el puente de los Institutos. También se recuperará lo antes posible el cruce por el puente de la Universidad.

Los vecinos y las vecinas de Cappont no podrán salir de los vados ni lugares de estacionamiento dentro del paso de carrera y durante el paso de la misma. Se permitirá cruce si las condiciones lo permiten.

no podrán salir de los vados ni de estacionamiento dentro del paso de carrera y durante el paso de la misma. Se permitirá cruce si las condiciones lo permiten. Los vecinos y las vecinas del margen derecho del río no podrán salir de los vados ni lugares de estacionamiento dentro del paso de carrera y durante el paso de la misma. Se permitirá cruce si las condiciones lo permiten.

de estacionamiento dentro del paso de carrera y durante el paso de la misma. Se permitirá cruce si las condiciones lo permiten. Los vecinos y las vecinas de Pardinyes no podrán salir de los vados ni lugares de estacionamiento dentro del paso de carrera y durante el paso de la misma. Se permitirá cruce si las condiciones lo permiten. Se aconseja salir del barrio por la antigua carretera de Corbins dirección A-2 para circunvalar la ciudad.

no podrán salir de los vados ni de estacionamiento dentro del paso de carrera y durante el paso de la misma. Se permitirá cruce si las condiciones lo permiten. Se aconseja salir del barrio por la antigua carretera de Corbins dirección para circunvalar la ciudad. El resto de zonas de la ciudad dispondrán de vías principales como Avda. Prat de la Riba , Avda. Rovira Roure , Rambla de Aragón, Avda. Alcalde Porqueres , para acceder a Gran Paseo de Ronda y circunvalar la ciudad por la parte norte.

Visto la proximidad a la festividad de Todos los Santos , y previendo afluencia de desplazamientos al Cementerio Municipal, se recomendable, si se quiere hacer el desplazamiento a primera hora, hacerlo desde el puente de los Instituts. Lo antes posible se permitirá cruzar el río por el puente de la Universidad (Pl. Espanya).

La circulación de los autobuses urbanos quedará muy afectada visto la imposibilidad de circular el tramo comprendido entre la avenida de Les Garrigues y la rambla de Ferran . También quedará imposibilitado a la circulación el puente de Príncipe de Viana y el puente de Pardinyes durante el primer tramo de la prueba.

. También quedará imposibilitado a la circulación el puente de Príncipe de y el puente de durante el primer tramo de la prueba. Los autobuses de línea regular que salgan o entren en el apeadero de la Avda. de Blondel no lo podrán hacer durante la primera parte de la carrera, entre las 8 y las 10 horas de la mañana.