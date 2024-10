'Pensaba que iban tarde por la lluvia'

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La jornada de huelga en Lleida ciudad transcurrió con normalidad y sin incidencias destacables, aunque la presencia de la lluvia y la manifestación de la mañana provocaron retenciones y problemas de movilidad en varios puntos de la capital. A pesar de ello, los servicios mínimos que acordaron Autobusos de Lleida con el comité de empresa se cumplieron sin novedades. Desde primera hora de la mañana hasta las 9.30 horas circularon los servicios mínimos fueron del 40%; después fueron del 20% hasta las 16.00 horas, cuando volvieron a ser del 40% hasta las 20.00 horas; y desde entonces hasta las 22.00 volvieron a ser del 20%.

El gerente de Autobusos de Lleida, Carlos Soldevilla, explicó que los buses de refuerzo de las líneas 8 (Balàfia) y 10 (Caparrella) para ir a centros escolares funcionaron con normalidad. Afirmó que durante el día “no ha habido ningún problema destacable, más allá de unos minutos de cortes de tráfico durante la mañana por la manifestación”. Por su parte, el presidente del comité de empresa de Autobusos de Lleida, Paco Morales, también dijo que la jornada “ha transcurrido con normalidad y sin incidentes a pesar de que el día era complicado por la lluvia”. Detalló que de los 105 conductores que tienen “65 han hecho huelga y el resto han hecho servicios mínimos”. Morales dijo que hace meses firmaron un nuevo convenio con la empresa “que incluye la posibilidad de jubilación anticipada si se cumplen unos requisitos muy concretos, y nos hemos sumado a la huelga por solidaridad”. Por su parte, los usuarios vivieron con resignación la jornada y la mayoría de los consultados veían “lógicos y entendibles” los motivos de la huelga. Sin embargo, criticaron la falta de información sobre las frecuencias de los buses. “No sabía que había huelga, pensaba que el bus venía tarde por la lluvia”, dijo una vecina de Cappont. “Me he enterado a primera hora, los buses que pasan van llenos y nadie ha informado a los usuarios de las frecuencias”, dijo otra leridana que esperaba el bus en Rambla Ferran.

«He tenido que salir de casa casi tres horas antes»

“Los días normales cojo un bus urbano a las 12.45 horas, pero hoy (ayer) he tenido que salir de casa casi tres horas antes. He venido andando de La Bordeta a la estación de buses porque he estado media hora esperando el bus urbano, pero los servicios mínimos no estaban actualizados en la app y no sabía cuándo pasaría el siguiente, por lo que he decidido ir a pie. He llegado a las 11 h, llevo más de una hora en la estación y nadie nos ha informado de cuál será el próximo bus hacia Les Borges. Empiezo a trabajar a las 14 h, por lo que si no viene el de las 13.15 h no podré llegar a tiempo. He llamado a la empresa (Alsa) y solo me han dicho que hay servicios mínimos, pero no cuáles. Ya no tengo tiempo de ir a la estación de trenes coger un Rodalies, así que no sé qué pasará. Entendemos que cuando los trabajadores salen a huelga tienen razones, no lo hacen para tocar la moral.”

«Nos hemos enterado de la huelga esperando el autobús»

“No teníamos ni idea que había huelga de transportes, de hecho lo hemos descubierto de la peor manera posible, esperando el autobús durante un buen rato. Por el momento llevamos media hora cuando normalmente cada 10 o 15 minutos suele pasar uno, aunque también es verdad que la línea L7 suele tardar un poco más los días de lluvia, porque entendemos que lo utiliza más gente. Teníamos que coger el autobús para ir a recoger a los niños al colegio, pero ahora decíamos de que si tardaba más de quince minutos en llegar igual teníamos que coger un taxi. Tampoco sabíamos el motivo de la huelga, pero si es para que puedan acceder a la jubilación anticipada nos parece una reivindicación lógica, tienen derechos como todos. Estas huelgas para pedir mejoras laborales afectarán o molestarán más o menos a la gente, pero creemos que son reivindicaciones lógicas”.

El paro no provoca afectaciones en el servicio de grúa

Los trabajadores de grúas autopropulsadas también estaban convocados a sumarse a la huelga estatal de ayer, pero las principales empresas de este ámbito en Lleida señalaron que la gran mayoría de sus empleados no se sumaron al paro. Precisamente, desde el comité de empresa de Autobusos de Lleida, responsable del servicio de bus urbano en la capital, señalaron que “la gran mayoría de los que se han sumado a la huelga son trabajadores de los autobuses urbanos e interurbanos con un seguimiento muy elevado”.

«Me iré andando porque no sé cuándo pasará»