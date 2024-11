La UdL estudia mejorar la dieta de animales de granja para mitigar el cambio climático

El grupo de Nutrición y Medio Ambiente de Agrotecnio- UdL estudia la alimentación de los animales de granja como herramienta para reducir las emisiones de gases contaminantes (los de efecto de invernadero y el amoníaco) y mitigar el impacto en el cambio climático.

El investigador principal, Gabriel de la Fuente, que también lidera el grupo consolidado de la Generalitat de Sistemas Ganaderos Sostenibles, detalla que “proponemos utilizar la nutrición para mitigar estos problemas de varias maneras, como con nuevos aditivos que ayuden a mejorar la eficiencia del uso de los nutrientes y, por lo tanto, que haya menos deyecciones”. Si un animal aprovecha mejor el alimento, excretará menos y será más eficiente y menos contaminante. También tenemos que ajustar bien las necesidades que tiene el animal. Si le das demasiada proteína, excretará la que le sobra”, indicó.

En este sentido, De la Fuente detalló que en una de sus investigaciones probaron en cerdos uno de los aditivos de la multinacional farmacéutica DSM que hace la orina más ácida, de manera que no volatiliza tanto, se rindió en forma líquida. “Un ambiente más ácido ayuda a la digestión de los nutrientes y promueve una mejora más saludable, y ayudamos a que el nitrógeno se quede en los purines y no se libere a la atmósfera, que es cuando es más contaminante”, explicó. Además, junto con el grupo de Agronomía aplicaron estos purines en un terreno de cultivo de cereal para ver si ayuda a potenciar el crecimiento.

Un simulador de una fosa de purines y un ensayo in vitro de aditivos para la alimentación animal.Agrotecnio

El investigador destacó que también estudian “el impacto del sistema de alojamiento de vacuno lechero sobre las emisiones de nitrógeno y gases de efecto invernadero”. Por una parte, vacas que viven en cubículos y de otra, en espacios más amplios y con tierra que se va compostando y secando.

El investigador señaló que en una granja de Alcarràs instalaron un sistema para medir los gases de efecto invernadero y estudiar un año entero “dónde va el nitrógeno que come” el ganado. Están observando que el segundo sistema “podría ser más beneficioso para el ganadero porque hay menos nitrógeno, pero porque se ha evaporado y eso es más perjudicial”.

Asimismo, en un proyecto propio multidisciplinar de Agrotecnio analizan ahora las deyecciones de los dos sistemas de alojamiento con el fin de constatar cuál es más útil para la fertilización.

Además, añadió que también recogieron “muestras de la microbiota de los animales para relacionar qué microorganismos son los que están relacionados con las emisiones de gases y ver si hay manera de modular o modificar la composición de esta microbiota para ayudar a reducir las emisiones”.

Ensayos in vitro para empresas sobre nuevos aditivos y emisiones

Además de los estudios in vivo con animales en granjas, el grupo también investiga in vitro. “En el laboratorio podemos hacer simulaciones de los procesos digestivos o de la fosa de purines de forma más precisa y sin utilizar el animal”, relató. Concretó que cuestiones relacionadas con el metabolismo son “más difícil de simular, pero para la emisión de gases y ver cómo cambia la microbiota digestiva sí que hay maneras más precisas”. Remarcó que tienen “muchos convenios con empresas que quieren probar aditivos (para la alimentación), lo hacemos in vitro y vemos si hay un efecto”. “Así podemos testar 5, 10 o 15 aditivos y el más prometedor lo probamos in vivo. El coste es menor”, subrayó.