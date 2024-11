Los paradistas que quedan en el mercado de Fleming: “Es más de lo mismo, si nos vamos ya no volveremos”

A los cinco paradistas que quedan en el mercado de Ronda-Fleming no les convence la propuesta de la Paeria, con un gran supermecado y 300 metros cuadrados para ellos, ya que afirman que si deben abandonar el espacio durante las obras de reforma ya no volverán. Así lo asegura Josep Forcada, que regenta una carnicería y señala que “el ayuntamiento nos ha dicho que nos facilitarían los trámites para irnos a otro local mientras dure la reforma, pero yo tengo claro que si nos vamos ya no volveremos, o como mínimo será muy difícil”.

La postura de Forcada y de los paradistas era seguir en el mercado durante la reforma o que les habilitaran un espacio alternativo “pero no lo han contemplado y todo apunta que los que estamos ahora no seguiremos y vendrán nuevos paradistas, por lo que sí que nos hacen un acompañamiento, pero hasta la puerta”. También recordó que la propuesta de habilitar una “locomotora comercial” en el mercado “ya se planteó antes, es más de lo mismo”.