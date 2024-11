Un error deja sin bonificación del IBI a casas de Lleida con placas solares

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria ha detectado un error en sus ordenanzas fiscales de 2024 que deja sin bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), o bien la rebaja, a 713 familias de la ciudad de Lleida que instalaron placas fotovoltaicas en sus domicilios. La teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, aseguró ayer que tuvieron conocimiento del error hace dos días, a raíz de la llamada de un vecino, y remarcó que están trabajando en la solución, que pasa por crear una convocatoria específica de subvenciones para cubrir la bonificación perdida (que deberían solicitar los afectados) o por una modificación de las ordenanzas con efectos retroactivos. Afirmó que los servicios jurídicos municipales estudian cuál es la mejor opción y la comunicarán el viernes de la próxima semana, en la comisión de Buen Gobierno.

Valls explicó que la cuestión se remonta a 2022, cuando se incluyó en las ordenanzas fiscales una bonificación del 50% de la cuota del IBI por la instalación de placas, hasta un máximo de 350 euros al año y durante 5 ejercicios. Añadió que en las de 2024 se modificó, de modo que la bonificación del 50% se aplica ahora solo a los inmuebles con un valor catastral menor de 53.000 euros, para los de hasta 106.000 es del 25% y los de un valor mayor no tienen derecho a recibirla. Y también se redujo de 5 a 3 años la vigencia de las bonificaciones.

La concejala argumentó que entonces no se introdujo una disposición transitoria que dejara claro que quienes ya recibían la subvención con los criterios de 2022 no la perderían hasta su vencimiento. Es decir, si no se tomaran medidas, las viviendas de más de 106.000 euros de valor catastral perderían la ayuda, los de entre 53.000 y 106.000 la verían reducida del 50 al 25% y los que llevan tres años cobrándola ya no tendrían derecho al cuarto y quinto año. Anunció que han paralizado el envío de las notificaciones a los afectados con la liquidación complementaria del importe del IBI no bonificado según las ordenanzas de 2024. “Queremos dar un mensaje de tranquilidad a las familias afectadas”, indicó. Subrayó que “es una situación no querida por el gobierno” y garantizó que hallarán una solución.