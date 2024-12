Cambios en el bachillerato en Catalunya: Literatura catalana y castellana pasarán a ser optativas y se fusionarán materias científicas

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya ha comunicado a los centros que a partir del curso 2025-2026 tendrán que introducir cambios en materias de bachillerato por la aplicación de la ley estatal LOMLOE. Estos cambios afectarán a los alumnos que empiecen la etapa y no a los que ya lo han empezado este año. Según la propuesta de Educación, las materias de modalidad de literatura castellana y literatura catalana de segundo de la vía de humanidades y ciencias sociales, pasarán a ser optativas. Por otra parte, se fusionarán materias de modalidad de la vía de ciencias. En concreto, se agruparán en una sola asignatura biología, geología y ciencias ambientales –hasta ahora eran dos asignaturas separadas– y también se fusionarían física y química a primero de bachillerato.

Fuentes de la conselleria han indicado a la ACN que los cambios se hacen en aplicación de un requerimiento que ha recibido el Departamento por parte del Ministerio de Educación alertando que el currículum de bachillerato actual en Catalunya no seguía aquello establecido en la ley estatal LOMLOE. Las mismas fuentes han asegurado que lo que se hace son cambios puntuales para adecuar el currículum a la normativa, pero no supone una modificación general de este. Además, han destacado que las modificaciones se harán a partir del próximo curso por aquellos alumnos que empiezan bachillerato y, por lo tanto, no afectan a los que han iniciado la etapa este curso -ni para los que ahora están en segundo de bachillerato–.

En total son cinco cambios. El primero de estos es el paso de materia de modalidad a optativa de las asignaturas literatura catalana y literatura castellana. Los estudiantes podían optar por estas dos asignaturas entre las dos materias de modalidad a escoger en segundo de bachillerato. Ahora, estas pasarán a ser optativas, de las cuales se pueden escoger anuales o trimestrales. Un segundo cambio afecta en la vía científica, donde en primero de bachillerato a partir del próximo curso los alumnos cursarán biología, geología y ciencias ambientales en una única materia. Actualmente biología era una materia y geología y ciencias ambientales otra. Lo mismo pasa con física y química, que se fusionan en una sola asignatura.

Para evitar que estos cambios supongan una reducción de las horas lectivas de estas temáticas, el Departamento de Educación ha diseñado hasta cinco itinerarios con asignaturas optativas que tienen que permitir completar la oferta y mantener la carga lectiva que había hasta ahora en estos ámbitos, siempre y cuando los centros lo quieran. Así por ejemplo se podrá ofrecer una asignatura optativa denominada retos de física y química, que permitirá completar la asignatura de física y química. En concreto se han diseñado cinco itinerarios en base a perfiles pensados según la orientación de futuro que quiera cada alumno.

Un tercer cambio es el nombre de algunas materias. En este sentido, lengua y literaturas griegas pasa a ser griego, lengua y literaturas latinas pasa a ser latino y funcionamiento de la empresa y diseño de modelos de negocio se convierte en empresa y diseño de modelos de negocio. Estos cambios se hacen a fin de que los nombres de las asignaturas coincidan con los que marca la normativa estatal.

El cuarto cambio es la modalidad de humanidades y ciencias sociales, donde los alumnos tendrán que cursar las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y no tendrán la opción, como hasta ahora, de hacer las de la vía científica.

Por último, el trabajo de investigación contará en la ponderación de la nota final como una asignatura más, y no el 10% que supone actualmente. La conselleria tiene previsto hacer sesiones informativas y acompañar al profesorado y los equipos directivos en la aplicación de estos cambios.