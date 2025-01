Estreno 'light' de la ZBE de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La primera fase de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que restringe la circulación en el Centro Histórico de los coches más contaminantes matriculados fuera de la ciudad, entró en vigor el miércoles y es efectiva desde ayer, el primer día laborable del año. Ha tenido un estreno más que light, ya que aún no están instaladas las cuatro cámaras que controlarán el tráfico en las calles Sant Martí, Salmerón, Sant Ruf y del Bisbe. La teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, explicó que “las tiene que suministrar la Generalitat, y si no llegan en los próximos 15 días instalaremos dos propias en Sant Martí y Salmerón”. Añadió que “hemos contactado con la empresa responsable, que no sabe cuándo llegarán”. Mientras, las 18 señales que indican la entrada a la ZBE ya están destapadas y son visibles desde ayer. De todos modos, no se empezará a multar a los vehículos que la incumplan hasta el 1 de julio.

El incumplimiento de la prohibición de circular o estacionar dentro de la ZBE a los vehículos no autorizados se sancionará con multas de 200 euros. Las sanciones podrán incrementarse en un 30% en caso de reincidencia de la persona responsable.

Vecinos y comerciantes del Barri Antic son escépticos con el impacto medioambiental que tendrán las restricciones y piden reforzarlas con más transporte público y parkings disuasorios fuera del centro. Laura Balañà, titular de la farmacia homónima de la calle Sant Martí, explica que “soy de Els Alamús y cada día vengo a trabajar en coche, pero a partir de 2028 no podré entrar en el barrio porque tengo la pegatina B”. Asegura que “no tendría ningún problema si tuviera que venir en bus”, pero considera necesarias más frecuencias y nuevas líneas que recorran el Barri Antic. Al respecto, su compañera Adriana Pallarès plantea que “se podrían poner buses más pequeños, como los que recorren las calles más estrechas de Barcelona”. En todo caso, ambas perciben que la mayoría de sus clientes todavía no son conscientes de la entrada en vigor de la ZBE, sobre todo porque los vehículos matriculados en Lleida ciudad están exentos y pueden seguir circulando libremente por la zona.

La obtención y colocación de las etiquetas amarilla (B), verde (C), verde y azul (Eco) y azul (0 emisiones) con las que la DGT clasifica el impacto medioambiental de los vehículos es voluntaria. Las cámaras detectarán a través de las matrículas si los vehículos pueden entrar o no en la ZBE, por lo que la pegatina no es necesaria. En todo caso, si se coloca debe ubicarse en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero. Las motocicletas la pueden poner en cualquier sitio visible del vehículo. Este distintivo ambiental cuesta como mínimo 5 euros y se puede adquirir en oficinas de Correos, talleres y estancos autorizados, gestores administrativos y en el Instituto de Estudios de Automoción.