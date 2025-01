Educación aplaza hasta dentro de 2 cursos el cambio en Bachillerato y reforzará las ciencias

La conselleria de Educación ha decidido finalmente aplazar los cambios en el currículum de Bachillerato hasta el curso 2026-2027, dando marcha atrás a su intención de aplicarlos el próximo curso, con el objetivo de consensuarlos con la comunidad educativa y con sociedades pedagógicas, científicas y las universidades. Además, tiene la intención de reformar las materias obligatorias de las distintas modalidades de Bachillerato, dando un giro de 180 grados con respecto a la propuesta que hizo inicialmente y que levantó una gran polvareda: que literatura catalana y castellana pasaran a ser optativas (lo que rectificó al cabo de 24 horas) y fusionar física y química por un lado y biología y ciencias ambientales por el otro, reduciendo a la mitad las horas lectivas que sumaban las cuatro por separado. Así lo notificaron ayer altos cargos del departamento a los directores de centros y representantes de las universidades y de diversas entidades con los que se reunieron a lo largo del día para intentar sentar las bases para un futuro consenso. Y la propia consellera, Esther Niubó, que por la mañana no participó en estos encuentros, lo confirmó públicamente al mediodía.

Según la información recabada por este diario, los responsables del departamento reiteraron que su propuesta inicial estaba motivada porque el ministerio le exigió adaptar el currículum al fijado por la ley orgánica estatal, la Lomloe, en la que las 4 materias de modalidad de ciencias están fusionadas en dos. Pero a la vez, apuntaron que ven posible cumplir con este requisito y no solo evitar reducir su horario, sino aumentarlo y volver a las 4 horas semanales que tenían cada una hasta hace dos cursos, cuando se redujeron a 3. Para ello, plantearon que, por ejemplo, puede impartirse una materia de física y química 4 horas a la semana y otra con otro nombre cuyos contenidos también sean de estas dos áreas, con lo que al final habría ocho horas para las dos. Esta medida también se aplicaría al resto de materias obligatorias de modalidad: literatura catalana y castellana y matemáticas.

La fusión de materias científicas se compensaría creando otras con sus mismos contenidos

La consellera Niubó señaló que esta propuesta, que comporta reducir las horas de asignaturas optativas, está siendo “bien acogida”. “No solo reforzamos estos conocimientos en ciencias, sino que reforzamos el conjunto de itinerarios en Bachillerato, también las literaturas, por tanto las Humanidades, el Científico, el Tecnológico y el Social”, añadió.

Niubó admite que hay que evaluar el uso de pantallas en las aulas

La consellera de Educación, Esther Niubó, defendió ayer el acuerdo firmado con la OCDE para que ayude a mejorar el sistema educativo catalán después de que el sindicato más representativo del sector, USTEC-STEs, expresara su rechazo. Dijo que la colaboración con la OCDE permitirá aplicar “buenas prácticas” que han funcionado en otros lugares, pero que no será la única base de mejora, ya que hablará con toda la comunidad educativa y con los sindicatos. Por otro lado, admitió que hay que evaluar el impacto de la digitalización en las aulas, que quizás puede haber ido demasiado lejos. “No sé si se nos ha ido de las manos, pero no lo hemos evaluado”, afirmó, y anunció que el próximo curso recomendarán a los centros cómo usar las pantallas en clase y habrá una guía para las familias. Además, manifestó que “innovar por innovar no aporta nada” y apostó por mantener el inicio de curso antes de la Diada.