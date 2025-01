Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, reiteró este viernes durante una comida con periodistas su compromiso de trasladar la Fira a la antigua Hípica, emplazamiento actual de las Firetes, y explicó que se disolverá el consorcio que gestiona el Área Residencial Estratégica (ARE) entre Cappont y La Bordeta en pro de un nuevo proyecto vinculado con la modificación del plan general urbanístico (POUM) que deberá permitir crear un nuevo barrio con casi 4.000 viviendas y un recinto ferial de 110.000 m², de los cuales 50.000 serán de superficie cubierta.

“Será tecnológicamente avanzado, eficiente energéticamente y accesible”, detalló. No obstante, explicó que no se podrá materializar hasta que no se apruebe definitivamente el nuevo POUM, y añadió que este junio prevé dar luz verde a su avance. El alcalde explicó que “en el espacio que quedará libre en los Camps Elisis ganaremos zonas verdes” porque se ampliarán hasta el canal de Seròs, donde prevé habilitar un sendero siguiendo su cauce.

También planea transformar el espacio que ahora ocupan los pabellones “para facilitar más viviendas, especialmente de protección pública”. Larrosa confirmó que el Aplec del Caragol se trasladará también al nuevo recinto ferial. Asimismo, indicó que la planta baja del ‘nuevo’ Palau de Vidre estará lista entre marzo y abril para poderse utilizar durante las Festes de Maig, mientras que prevé inaugurar la primera planta durante las próximas Navidades. Finalmente, el alcalde comentó que pedirá una subvención de 1,2 millones a la Generalitat, en el marco del plan único de obras y servicios de Catalunya, para reformar el chalet modernista de los Camps Elisis y dotarlo de usos culturales y educativos.