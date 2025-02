Catalunya plantea prohibir el móvil en la ESO incluso para fines educativos

La consellera de Educación, Esther Niubó, encargó ayer a la comisión para una Digitalización Responsable, formada por una cincuentena de expertos, que estudie ampliar la prohibición del uso de móviles en las aulas a toda la educación obligatoria, incluso en la ESO para actividades con fines pedagógicos, así como la restricción total en Infantil.

Educación plantea ahora ampliar la prohibición del móvil en las aulas de ESO incluso para fines educativos. Actualmente, ya no se permite su uso en Infantil y Primaria y, en la mayoría de centros de Lleida, tampoco en la ESO, a excepción de para las actividades que los docentes programan con este dispositivo. Pero ayer la consellera de Educación, Esther Niubó, fue más allá y encargó a la nueva comisión para una Digitalización Responsable, formada por una cincuentena de expertos (ver claves), que evalúe la ampliación de la prohibición del móvil a toda la educación obligatoria. Afirma que han recibido “quejas y comentarios” de familias y centros que creen que “se podría prescindir” de estos dispositivos por completo porque eso “evitaría la presión” de tener que dar uno a los adolescentes. De hecho, Niubó apostó por evaluar el uso genérico de dispositivos digitales y pantallas en los centros, no solo de móviles, y se centró especialmente en Infantil, etapa para la que plantea una restricción total.

La consellera argumenta que desde la pandemia escuelas e institutos han adquirido muchos dispositivos digitales, pero no se ha analizado cómo se ha aplicado esa tecnología ni su impacto. Por ello, ha encargado una auditoría al Institut Català d’Avualuació de Polítiques Públicque (Ivàlua) para “evaluar cómo se están utilizando actualmente” y el informe podría estar listo a partir del verano. Por ejemplo, Niubó propone evaluar si resulta pedagógicamente positivo impartir “de manera gamificada” materias como las matemáticas o bien el impulso de la lectura. Incide en que este debate surge de los propios claustros de los centros y ve necesario estudiar el uso y los efectos de los dispositivos “y corregir, si hace falta, el rumbo”. Reconoce las oportunidades que pueden ofrecer estos recursos digitales, pero insiste en que también pueden acarrear efectos negativos.

La previsión es que la comisión de expertos tenga a punto para el próximo curso 2025-2026 una serie de pautas y recomendaciones para los centros educativos y también una guía para las familias.

Docentes prefieren un uso controlado en vez del veto total

Directores de institutos de Lleida defienden más un uso controlado de los móviles que su prohibición total. Un director instó a “no demonizar herramientas que tenemos al alcance y que nos pueden ser útiles si se hace un uso responsable y bien tutorizado por familias y docentes”. Otro ve favorable vetarlos en la ESO, pero no en Bachillerato, porque sirven para actividades que “son útiles para el alumnado y de este modo les educamos en el uso consciente el móvil”. Un tercero cree que “no es necesario prohibirlo totalmente”. “Ahora los alumnos de primero y segundo de ESO dejan el móvil en custodia en consergería y los más mayores lo llevan encima, pero no lo usan. Y si un profesor lo quiere utilizar bajo su supervisión para alguna actividad, lo veo bien. Es una herramienta más que les tendremos que enseña a usar”, argumenta. Otra directora indica que “hay proyectos que se tienen que hacer con móviles con finalidades educativas y habrá que ver cómo se pueden llevar a cabo” y aboga por “ hacer pedagogía con las familias porque vemos que los alumnos lleva el móvil en la mochila, aunque está prohibido, porque en casa se lo dicen”. Otra directora dice que ya familias que no dan móviles a sus hijos “nos piden que busquemos alternativas para trabajar contenidos” y añade que “es importante retrasar su uso, pero no podemos obviar que los utilizarán y hay que darles herramientas para que lo hagan de forma crítica”.

Un millar más de plazas en los cursos para el nivel C2 de catalán

El Govern ampliará la oferta de cursos de nivel C2 de catalán a través de un acuerdo con sindicatos y entidades que permitirá crear 1.000 nuevas plazas públicas. A partir de abril, se abrirán cursos tanto presenciales como en línea, empezando una etapa de “colaboración más amplia” entre la conselleria de Política Lingüística y las entidades. El Consorci per a la Normalització Lingüística también ampliará plazas de sus cursos. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aseguró que estas medidas facilitan que los docentes y futuros docentes lleguen a las aulas con un conocimiento “sólido” del catalán.