Placas solares en la cubierta de iglesia de Sant Joan

La iglesia de Sant Joan es la séptima de la ciudad que pone placas solares en su cubierta para el autoconsumo, con el objetivo de “hacer un salto a favor de las energías no contaminantes”, según afirmó el párroco Xavier Navarro. Varios operarios las instalaron durante el día de ayer. La parroquia ha invertido unos 40.000 euros de recursos propios para poner en marcha una planta fotovoltaica de 45,6 kilovatios de potencia que “también permitirá compartir electricidad con la iglesia del Carme y con los pisos donde viven los curas”, añadió Navarro, que explicó que “debimos hacer una modificación de última hora porque el ayuntamiento requirió que las placas no fueran reflectantes por razones patrimoniales”. Asimismo, explicó que “estamos estudiando cambiar nuestro actual sistema de calefacción, una caldera de gasoil obsoleta que no cubre ni el 15% de las necesidades del templo durante el invierno, por una bomba de calor”.

Por su parte, la empresa encargada del proyecto, Sivortex, y la de las obras, Iluminarte, destacaron que la mayor parte de la energía que generen las placas beneficiará a familias en riesgo de exclusión.