Un Honoris Causa por la paz

“Ningún esfuerzo por la paz, en mí país o en el mundo, será un esfuerzo perdido”. Con estas palabras el presidente de Colombia entre 2010 y 2018 y premio Nobel de la Paz en 2016, Juan Manuel Santos, aceptó su investidura como el primer Doctor Honoris Causa por el Campus Íberus, el consorcio formado por la Universitat de Lleida (UdL), Zaragoza, pública de Navarra y La Rioja. Una distinción que recibió en el campus de Cappont de la UdL en un acto en el que dio un discurso que fue una oda a la paz, la convivencia y solidaridad entre las naciones del mundo y un rotundo rechazo a los extremismos, al fanatismo, a la imposición de ideas y a los “odios heredados”.

Santos empezó su intervención recordando los 130 conflictos armados que hay en el mundo y que en octubre, mientras asistía a un foro con otros Nobel sobre convivencia y paz en Bután, al mismo tiempo se sucedían masacres en Gaza, Siria, Ucrania, Haití, México o Colombia. “¿Cómo es que el ser humano puede ser capaz, al mismo tiempo, de actos de crueldad y destrucción, y de actos de amor, cuidado y elevación de espíritu?”, se preguntó. Prosiguió rememorando los acuerdos de paz que alcanzó como presidente con las FARC, poniendo fin a un conflicto de medio siglo y desmantelando la guerrilla más grande del continente americano. “Fue un logro importante”, reconoció Santos, pero, “infortunadamente, la codicia de las organizaciones criminales y la ceguera de algunos de nuestros dirigentes que no han dado suficiente impulso a la implementación del acuerdo de paz han generado que la violencia vuelva a aflorar y crecer”. Un dardo que lanzó no solo a los gobernantes colombianos “sino al mundo entero”. En este sentido, recordó que cuando empezó a negociar la paz con las guerrillas de las FARC “muchos me llamaron traidor, pero prefiero ser traidor de los que solo creen en la guerra que traidor de mi propia conciencia”.

Mientras recordaba a Martin Luther King y John Lennon, Santos remarcó que la paz “debemos hacerla no solo entre nosotros, sino también con la naturaleza, la madre Tierra, a la que estamos asfixiando con nuestras actividades extractivas y nuestro consumismo desaforado”. Respecto a las guerras, el profesor, periodista y expolítico colombiano dijo que “el dilema no es solo un tema de tierras, poder o fanatismo, el dilema real es entre el miedo y el amor”. En este sentido, remarcó que “el miedo divide y el amor congrega, el que tiene miedo ataca, el que tiene amor comprende y abraza”, y advirtió de que no habrá una verdadera paz hasta que el ser humano “busque y encuentre la paz que habita en su interior”. Por este motivo planteó empezar por hacer “la paz con nosotros mismos, con nuestros miedos, culpas y creencias” para que cada uno, pueda contribuir a alcanzar esta tan ansiada paz. “Si apostamos por el diálogo en lugar de la confrontación, entonces estaremos haciendo de nuestra parte, no se nos pide más, pero tampoco se nos pide menos”, acabó Santos ante un público que acabó de pie y aplaudiendo sin parar.

El acto contó con la presencia de los rectores de las cuatro del Campus Iberus, actualmente presidido por el de la UdL, Jaume Puy; la consellera de Universidades, Núria Montserrat; y el secretario de Estado de Universidades, Juan Cruz Cigudosa.

Estado y Govern contratarán a 42 profesores para la UdL en seis años

n El secretario de Estado de Universidades, Juan Cruz Cigudosa, anunció ayer que junto con la Generalitat financiarán la incorporación de 42 investigadores y profesores en la UdL en los próximos seis años y que en todo el Campus Iberus incorporarán a 284. Lo dijo en la rueda de prensa previa a la investidura de Juan Manuel Santos como Doctor Honoris Causa. Sobre el Campus Iberus, la consellera de Universidades, Núria Montserrat, afirmó que simboliza el compromiso con la investigación, la colaboración, el diálogo y la excelencia académica y que Santos representa la filosofía de las universidades públicas. Por su parte, el rector de la UdL, Jaume Puy, remarcó que “no hay mejores armas que las palabras y los argumentos” y que la colaboración entre las universidades del Campus “nos ayuda a llegar a la excelencia”.