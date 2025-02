“Hay que buscar maneras de compaginar la vida social y personal con el estudio”: los consejos de los mejores bachilleres de Lleida

Esforzarse para sacar buenas notas, pero compaginar el estudio con el ocio o el deportes para desconectar. Esta es la clave del éxito educativo de Ot Serres (instituto Gili i Gaya), Irene Sánchez (Joan Solà de Torrefarrera) y Rafa Ferré (Josep Lladonosa), los tres estudiantes leridanos que han obtenido Premios Extraordinarios de Bachillerato, de un total de 46 en Catalunya. Estas distinciones reconocen la excelencia de los alumnos con las mejores calificaciones, pero también tienen que superar con nota unas pruebas comunes de catalán, inglés y una materia de modalidad, a las que se enfrentaron a finales del curso pasado, tras acabar segundo de Bachillerato.

Ot Serres, que ha comenzado Ciencias Biomédicas en la Universitat de Lleida (UdL), su primera opción, explica que se enteró de la convocatoria de los premios a través de un grupo de whatsapp de la clase. “Lo comenté en el centro y me animaron a presentarme”, afirma. Defiende que “el esfuerzo prima sobre el talento”, pero cree que “una combinación de ambos es lo que hace que una persona brille”. Anima a los alumnos de Bachillerato a esforzarse, pero también a buscar vías de escape para la presión. En su caso, el dibujo, la lectura y la escritura. “Hay que buscar maneras de compaginar la vida social y personal con el estudio, por salud mental”, subraya.

Irene Sánchez Armengol.

Irene Sánchez cursa el doble grado de Educación Infantil y Primaria en la UdL, su vocación. La coordinadora de Bachillerato de su centro le habló de los premios y se presentó sin creer que podría obtenerlo. Dice que siempre ha sido “sufridora” con los estudios y recomienda a los alumnos “que estén ‘presentes’ en clase, participen, sean constantes y sepan adaptarse a lo quiere cada profesor”. También apunta la importancia de combinar estudio y otras actividades. “Yo iba cada tarde a danza, y desconectaba”, remarca.

Rafa Ferré Aranega.

Rafa Ferré estudia Física en la Autónoma de Barcelona, también su primera opción. Relata que se presentó “sin ponerme presión y me sorprendió ganarlo”. Dice que al principio no dedicaba muchas horas al estudio, pero con el tiempo se ha acostumbrado a “fer colzes”, sobre todo desde segundo de Bachillerato. Afirma que desde que tenía 10 años juega al fútbol y cree que “no me ha quitado horas de estudio, sino que en cierto modo me lo ha facilitado, porque me ayuda a desconectar” y después se concentra mejor.