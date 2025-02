Los propietarios del bloque de la calle del Nord aceptan derribarlo

La comunidad de propietarios del número 3 de la calle del Nord, que la Paeria declaró en ruina inminente el pasado miércoles tras ordenar el desalojo de sus 15 residentes, ha aceptado finalmente ejecutar el derribo del edificio. Lo hará a instancias del ayuntamiento, que el viernes dio cinco días naturales a los propietarios para demolerlo (o lo haría el consistorio de forma subsidiaria). El administrador de la finca confirmó que ayer se presentaron los documentos necesarios para que esta mañana se pudieran instalar los contenedores de escombros, pero afirmó que el camión pluma necesario no podrá llegar hasta el próximo lunes. Asimismo, explicó que el derribo de deberá ejecutar con cestas elevadoras ya que no se puede entrar en el bloque, lo que demorará los trabajos.

Los vecinos, que afirmaron que “intentaremos evitar que derriben el edificio por todos los medios”, presentaron proyectos arquitectónicos para intentar salvar el edificio con contrafuertes, pero la Paeria no lo aceptó, según indica el administrador. Detalló que el edificio se construyó en 1938, pero se han cambiado las tuberías, el tejado y muchas de las viviendas están reformadas.

El edificio, con siete pisos de los cuales cinco estaban habitados, fue desalojado y declarado en ruina porque su estructura corría riesgo de colapso a causa de unas grandes grietas que aparecieron a raíz del inicio de unas obras en el solar adyacente, en la Rambla Ferran. Sus residentes coordinaron su realojo en establecimientos hoteleros con el seguro de la comunidad.

Los vecinos denunciaron que dos gatos se quedaron encerrados en el inmueble. Al respecto, la teniente de alcalde Begoña Iglesias dijo que “haremos lo posible para rescatarlos, pero el edificio se encuentra en muy mal estado y, por seguridad, no se puede entrar”.

Entidades animalistas piden no demolerlo hasta rescatar 2 gatos

Miembros de entidades animalistas se concentraron ayer frente al edificio en ruina para pedir que no se lleve a cabo el derribo hasta que no se rescaten a los dos gatos que están atrapados en una de sus viviendas. El lunes la Paeria colocó dos jaulas con comida para sacar a los gatos del edificio, pero no lo lograron y las entidades piden que coloquen unos tablones que conecten el edificio colindante con el inmueble agrietado para que los gatos puedan salir. Asimismo, no descartaron pedir medidas cautelares para detener la demolición hasta que no sean evacuados los gatos para hacer cumplir la ley de protección animal.