Funcionarios de prisiones exigen mantener el veto a que presos asesinos trabajen en cocinas

Funcionarios de prisiones rechazan frontalmente la propuesta de la Sindicatura de Greuges de revocar el veto que impide a los reclusos peligrosos trabajar en lugares como las cocinas de las cárceles. El sindicato CSIF criticó ayer que el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT) considere “excesiva” la restricción ordenada tras el asesinato de una cocinera del centro de Mas d’Enric, en Tarragona, del que el próximo miércoles se va a complir un año. En su informe anual, el MCPT, dirigido por la Síndica de Greuges, Eshter Giménez-Salinas, pedía que se revisara en profundidad esta medida. En este sentido el CSIF considera que es “la única decisión coherente que ha tomado el conseller Espadaler en estos meses”.

El MCPT criticaba la medida por dos motivos: por ampliar notablemente los puestos de trabajo considerados “de especial riesgo para la seguridad”, y por establecer nuevos requisitos para acceder a ellos que no tienen base legal, como el de no haber sido condenado por delitos violentos con resultado de muerte o lesiones graves. El MCPT afirmó que es consciente de que la seguridad del personal de las cárceles es un elemento fundamental, pero defiende que para garantizarla no debe restringirse el acceso de los internos al trabajo, sino ampliar las medidas de control, como la instalación de cámaras de videovigilancia y arcos metálicos o los registros frecuentes. Para CSIF, la propuesta de Salinas es “una auténtica vergüenza” y demuestra que la sindicatura “practica el buenismo con la seguridad, preocupándose solo por los derechos de los presos y olvidándose completamente de los funcionarios penitenciarios”.

El pasado enero, la conselleria ratificó el veto. Cabe recordar que, tras el cambio de Govern, la conselleria aprobó en septiembre del año pasado una circular prohibiéndolo. Lo hizo después de que SEGRE destapara que el Centre Penitenciari Ponent había destinado de nuevo a la cocina a un recluso condenado por asesinato. Son considerados de especial riesgo para la seguridad cocinas, carpinterías u otros espacios que impliquen el uso de herramientas específicas.