Lleida recuerda a la cocinera asesinada en la prisión de Mas d'Enric en el primer aniversario de su muerte

Publicado por redacciÓ / ACN Imágenes del acto en Lleida / Jordi Echevarria Creado: Actualizado:

Las puertas del Centre Penitenciari Ponent, en Lleida, han sido uno de los escenarios de las concentraciones de homenaje de este jueves al mediodía en las prisiones de toda Catalunya, con un minuto de silencio, en recuerdo a la cocinera asesinada a manos de un preso en la prisión de Mas d'Enric en el Catllar en el primer aniversario de su muerte.

En el acto central, en la misma prisión Mas d'Enric, compañeros, trabajadores, familiares y amigos la han recordado en un acto en el exterior del recinto. Todos ellos han hecho una marcha lenta, con rosas blancas y velas, hasta la entrada del centro penitenciario, donde representantes de todas las prisiones catalanas han depositado los ramos de flores. También han enviado un mensaje de calor y apoyo a los familiares de la educadora social asesinada en Badajoz. Francina, una funcionaria de Mas d'Enric, ha dicho que la situación en el centro ha cambiado poco desde el crimen.

"Palabras vacías"

Preguntada sobre el anuncio hecho este miércoles por el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en el cual aseguraba que la voluntad del Govern es impulsar el reconocimiento de los funcionarios de prisiones con la condición de agentes de la autoridad, Francina ha asegurado que se trata de "palabras vacías".

"Palabras, palabras y más palabras, hace 40 años que los funcionarios pedimos ser agentes de la autoridad, no puede ser que los responsables de la seguridad interior de los centros penitenciarios no tengamos esta categoría", ha denunciado. Además, ha afirmado que este anuncio se ha hecho ahora porque es el primer aniversario del asesinato. Asimismo, la trabajadora de Mas d'Enric ha asegurado que celebrarán si se materializa este reconocimiento y que no recriminarán el retraso. "Nos pondremos muy contentos se pasa porque es una de nuestras reivindicaciones, pero siempre que han hecho votaciones ha salido el no", ha lamentado.

"Queremos que no vuelva a pasar nunca"

Pablo Martínez, sobrino de la cocinera asesinada, ha explicado que con todas las investigaciones hechas, informes policiales, pruebas y el informe de la Síndica de Greuges, quieren conseguir saber "toda la verdad" de lo que pasó hace un año. "Queremos que se cambie todo lo necesario para que nadie camine por esta senda tan dura, mi familia lleva el luto cada día, exigimos que no vuelva a pasar", ha reclamado. "Si hay algún responsable o error que se tenga que enmendar o que se tenga que hacer cualquier acción legal estamos abiertos a cualquier posibilidad y lucharemos", ha dicho.

Acto institucional en el interior de la prisión

El Departamento de Justicia ha celebrado por voluntad expresa de la familia un acto de carácter "íntimo y formal" en el interior de la prisión de Mas d'Enric. En el homenaje, han participado los familiares, el equipo directivo y una "amplia" representación del personal del centro penitenciario. Igualmente que en el acto de la plantilla, se ha guardado un minuto de silencio y se ha descubierto una placa conmemorativa situada en la zona interior de acceso al centro, un símbolo perenne del legado de Núria. Paralelamente, a la misma hora, todos los centros penitenciarios de Catalunya han hecho un minuto de silencio en un gesto de solidaridad y memoria colectiva.