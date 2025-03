«Al principio creímos que no saldríamos adelante»

“Fue una situación muy compl icada, a l pr incipio creíamos que no saldríamos adelante. No sabíamos nada de la enfermedad y, además, al estar cerrados no teníamos ingresos”. Así recuerda el confinamiento Xavier Carballal, titular de la zapatería Xavier, en Balàfia. “Por suerte, mi mujer llevaba un año trabajando fuera y tuvimos un pequeño sueldo que nos ayudó un poco. Facturábamos cero, pero los recibos nos llegaban igual: luz, agua, contribución... Aunque la gran mayoría de proveedonres se hicieron cargo de la situación”, relata. Recuerda que “primero solo pensábamos en la salud y cuando ya llegaron las vacunas, comenzamos a pensar en el negocio y la economía”. “Luego llegaron las ayudas, tarde. No fueron suficientes, recibimos poco, pero ya estábamos contentos con no pagar los gastos directos, como los autónomos”, indica, y subraya que “como llevamos 29 años y tenemos un histórico, no vivimos al día, pudimos aguantar, pero para compañeros que llevaban menos años fue muy complicado”. Remarca que durante la pandemia “a las personas mayores del barrio desde las tiendas les llevábamos cosas a casa, como un servicio. “Cuando se pudo abrir, los clientes volvieron, pero yo creía que sería un punto de inflexión y la gente se daría cuenta que no se puede depender de la economía de China y que el pequeño comercio recuperaría importancia ante las grandes superficies e internet, pero no fue así”, sentencia.