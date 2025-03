Cancelaciones y demoras en 10 trenes de Lleida y día de caos en Rodalies

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

El de ayer fue otro día negro en la red ferroviaria catalana, con caos en Barcelona y más de diez trenes de alta velocidad y regionales demorados o cancelados en Lleida. Los sindicatos mayoritarios desconvocaron la huelga ‘in extremis’ el domingo, pero las afectaciones no se evitaron. Los minoritarios mantienen mañana un paro parcial.

Nueva jornada de retrasos, cancelaciones y caos ferroviario en las estaciones de trenes. Que los sindicatos mayoritarios de Renfe desconvocaran la huelga de Rodalies el domingo pasadas las 21.00 horas no evitó que al menos una decena de trenes con partida o destino en Lleida –tanto de alta velocidad como regionales– sufrieran demoras ayer. Una de las más pronunciadas, de 40 minutos, fue la del AVE con destino a Figueres de las 11.34 horas. Asimismo, al menos dos servicios fueron cancelados: el Rodalies RL4 con destino a Terrassa de las 12.11 horas y el Avant de Barcelona hacia Lleida de las 16.05 horas, aunque los pasajeros de este último fueron reubicados en otro convoy. Fuentes de Renfe no concretaron las afectaciones en Lleida y hablaron de “supresiones generalizadas” en toda Catalunya.

Aunque los sindicatos mayoritarios (Semaf, CCOO, UGT y SCF) desconvocaron el paro al llegar a un acuerdo in extremis con el ministerio de Transportes, la Generalitat, Renfe y Adif que les permitirá seguir dependiendo de Renfe, la jornada de ayer fue caótica en varios puntos de Catalunya durante todo el día, sobre todo en Barcelona, donde hubo largas colas a causa de los retrasos y cancelaciones que Rodalies justificó explicando que los trenes no se pudieron reprogramar porque el acuerdo se firmó a “última hora”. Asimismo, Protección Civil activó la prealerta del Ferrocat por la acumulación de viajeros en las estaciones de las R4 y R1. Mientras, algunos tramos de las R7 y R8 tuvieron que sustituirse con servicios por carretera que acabaron desbordados.

El presidente del comité de empresa, Andrés Rubio, negó en una entrevista a 3/24 que hubiera una huelga encubierta y atribuyó las incidencias a “desajustes operativos”. Sin embargo, cabe destacar que los sindicatos minoritarios no desconvocaron el paro en ningún momento. De hecho, trabajadores de Renfe recibieron un comunicado que indicaba que “la convocatoria de estos sindicatos sigue en vigor. No se mantendrán los servicios mínimos para esta convocatoria, pero todos los trabajadores están en su derecho de secundar los paros previstos”.

Polémica política por el nuevo modelo ferroviario

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, aseguró ayer que el acuerdo para desconvocar la huelga “habla de un proceso” y que los cambios que plantea “permitirán avanzar de una forma más ágil” hacia el nuevo modelo de red ferroviaria. El acuerdo prevé que Renfe tenga la participación mayoritaria en la nueva empresa que gestionará Rodalies, por lo que los trabajadores seguirán dependiendo de Renfe, pero Moret dijo que formará parte de un proceso “progresivo”. Por su parte, Junts valoró el acuerdo como “el certificado de defunción del traspaso de Rodalies” que pactaron PSOE y ERC. “El Estado continuará teniendo la última palabra en todo”, lamentó su vicepresidente, Josep Rius. Mientras, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó sentirse “satisfecho” porque el acuerdo por el traspaso “queda íntegro”, afirmó en TV3. Junqueras fijó un plazo de 2 años para que la nueva empresa de Rodalies deje de ser una filial de Renfe y esté adscrita a la Generalitat. Mientras, el sindicato CGT acusó a Renfe de “fraude de ley” al decir que la huelga estaba desconvocada, ya que los sindicatos minoritarios (CGT, Sindicat Ferroviari y AlFerro) la mantuvieron ayer y prevén seguirla 6 días más hasta el 3 de abril. AlFerro, por su parte, envió una comunicación a Renfe explicando que su paro sigue en pie y advirtió de que decir que el servicio funcionaba con normalidad podría vulnerar el derecho a huelga.

«Tardaré dos horas más en llegar a Terrassa»

“Entre Lleida y Terrassa solo hay tres trenes diarios y el RL4 de las 12.11 horas era parte de los servicios mínimos, pero lo han suprimido. He mirado la web antes de venir y no aparecía ninguna incidencia, pero cuando he llegado a la estación me han dicho en las taquillas que se estaban cancelando algunos trenes con solo media hora de antelación. Ahora tendré que coger un bus en bus y tardaré dos horas más en llegar a Terrassa, por lo que podría llegar tarde al trabajo”.