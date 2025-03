Diez años de la catástrofe del vuelo de Germanwings, en el que viajaba un vecino de Lleida

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los familiares de las víctimas de Germanwings han pedido que se impulse un cambio legislativo a escala europea para agilizar la comunicación de bajas médicas y que los médicos notifiquen los casos de forma inmediata a las compañías. Lo ha explicado Lourdes Bonet, presidenta de la Asociación Afectados por el Vuelo Germanwings 9525, en una entrevista con la ACN, coincidiendo con los diez años de la tragedia en los Alpes, en la que murió el vecino de Lleida Maurice Yaya Kobina. Al mismo tiempo, ha insistido en la necesidad de que las compañías aéreas cumplan las recomendaciones europeas para endurecer los controles sobre los pilotos. Ha afirmado que este tipo de medidas son claves para "minimizar" el riesgo de que una desgracia como esta vuelva a pasar y ha reclamado una mayor implicación del Estado.

Diez años del accidente

El 24 de marzo se cumplirán diez años del accidente de Germanwings que supuso la muerte de 150 personas, una cincuentena de las cuales catalanas. Un total de 67 eran de origen alemán, de las cuales 16 eran estudiantes de intercambio de un instituto de Llinars del Vallès. El siniestro fue el noveno con víctimas mortales con origen en el Aeropuerto del Prat. Aquel día, el copiloto de la aeronave, Andreas Lubitz, estrelló el vuelo que iba de Barcelona a Dusseldorf (Alemania), contra los Alpes franceses. Lubitz, de 28 años, aprovechó que se quedó solo en el control del avión y bloqueó la puerta para que nadie más pudiera impedirle hacer caer el aparato después de desbloquear el piloto automático. El autor de los hechos estaba de baja y en tratamiento psicológico, dos circunstancias que escondió a la empresa. Diez años después del trágico suceso, las familias de las víctimas reconocen que se han alcanzado algunos avances como la exención fiscal de las becas de los huérfanos del accidente, pero han asegurado que todavía hay mucho camino por recorrer.

Accidente del vuelo 9525 de Germanwings el 24 de marzo de 2015

Lourdes Bonet, presidenta de la Asociación Afectados por el Vuelo Germanwings 9525, ha asegurado que el principal hito que se plantea la organización es conseguir que “al menos en los países de la Unión Europea haya un cambio legislativo para agilizar la comunicación de bajas médicas”. Ha recordado que en el Estado, después de una larga reivindicación de la asociación, el 27 de diciembre de 2022 prosperó una reforma de las bajas médicas para que las comunicaciones de los trabajadores entre la Seguridad Social y las empresas se hicieran de forma telemática. “Fue un gran avance, porque de esta forma el proceso se hace automáticamente, el empleado va al médico y el doctor de cabecera, vía mutua de accidentes laborales, comunica la situación a la empresa”, ha explicado. Para Bonet, este proceso garantiza que las compañías conozcan la situación en la que se encuentran los trabajadores rápidamente, sin vulnerar su privacidad.

El avión salió del Aeropuerto del Prat con destino Dusseldorf (Alemania) y se estrelló en los Alpes a franceses

“El copiloto de Germanwings tenía la baja de un médico desde el 12 de marzo hasta el 30 de marzo por un problema mental que se ha conocido después por la investigación”, ha comentado Bonet que ha dicho que a pesar de no conocer el motivo, “si la aerolínea hubiera sabido que Andreas Lubitz estaba de baja, ya sólo por eso no lo habría dejado trabajar”.

Ha admitido que hacer extensiva esta medida al resto de estados de la Unión Europea es “complicado”, pero se ha mostrado convencida de que hay vías para conseguirlo. En este sentido, ha recordado que hace un par de años, cuando el presidente español Pedro Sánchez ocupó la presidencia del Consejo de Europa durante seis meses, la asociación le hizo llegar una carta para pedirle su implicación y persuadir a otros países para impulsar modificaciones legislativas en este sentido.

Ha afirmado que en aquel momento la petición no prosperó, pero ha asegurado que la organización no tirará la toalla. “Sabemos que como asociación tenemos poca fuerza, pero queremos pedir al gobierno español que nos ayude", ha comentado la presidenta de la asociación que ha añadido que están totalmente predispuestos a contribuir de la forma a que haga falta para conseguir este objetivo. “No es algo que puedan resolverse desde el Parlamento Europeo porque depende de cada país, por eso consideramos que la vía más factible es la de la diplomacia”, ha apuntado.

Lourdes Bonet, presidenta de la Asociación Afectados por el Vuelo Germanwings 9525, en una entrevista a la ACN.Nazaret Romero / ACN

Bonet ha valorado que el peligro no sólo reside en los pilotos de aviación civil, sino también en conductores de metro, autobús, tren, o de otros medios de transporte público: "Hace falta que todo el mundo sea muy conscientes de que un suceso como el de Germanwings puede volver a pasar y que esta es la única forma de minimizar el riesgo”, ha manifestado.

En esta misma línea, ha considerado que también es imprescindible que las compañías aéreas cumplan con las recomendaciones de organismos europeos para endurecer los controles sobre pilotos. Ha valorado positivamente que en los últimos años se hayan introducido varias indicaciones “lógicas y necesarias” en esta dirección, pero ha recordado que en general no existen cambios legislativos: “Si la ley no las obliga las empresas no tienen por qué cumplirlas”, ha advertido Bonet. Además, ha remarcado que las normativas de aviación civil están reguladas por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI): “tendría que ser ella la que aprobara este tipo de medidas y que todos los países se adhirieran”, ha manifestado.

Indemnizaciones más igualitarias

En otro orden de cosas, se ha referido a las indemnizaciones que los familiares de las víctimas de este siniestro han recibido. Ha explicado que se trata de un tema personal de cada familia y que la asociación no ha intervenido en este proceso, más allá de interceder en un primer momento para que los afectados pudieran recibir el asesoramiento y acompañamiento legal necesario. Ha indicado que en el caso de Germanwings las compensaciones económicas tuvieron que tramitarse a través de las aseguradoras y ha recordado que una pequeña parte de afectados, que no estaban conformes con las cantidades que se pusieron sobre la mesa, recurrieron a la vía judicial.

Bonet ha lamentado que el valor de las indemnizaciones sea muy variable y ha explicado que a la hora de calcularse las compensaciones a percibir interfieren factores tan diversos como si el billete de avión se compró con tarjeta de crédito, si la persona que murió viajaba por trabajo, o si su retribución económica era mayor o menor.

La presidenta de la asociación se ha mostrado partidaria de que haya una “igualdad de trato para todo el mundo” porque “la muerte no diferencia a nadie”. Aunque ha reconocido que “no hay dinero para pagar la vida de una persona”, ha señalado que para garantizar que los que quedan pueda salir adelante haría falta establecer un mismo importe para todas las personas afectadas por un mismo accidente. “Es una cuestión que se está tratando, pero es muy compleja y difícil de consensuar con las aseguradoras”, ha comentado.

Un espacio para el recuerdo en Montserrat

Aparte del tradicional acto que la Asociación Afectados por el Vuelo Germanwings 9525 lleva a cabo cada 24 de marzo en el Aeropuerto del Prat y que este año contará con la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, coincidiendo con el décimo aniversario de los hechos la organización ha previsto una conmemoración especial que se hará el día 6 de abril a Montserrat.

Bonet ha explicado que este 2025 la organización quería tener “un acto de recuerdo” y ha dicho que se pusieron en contacto con el monasterio de Montserrat para que pudiera ayudarlos a crear un espacio de recuerdo de las víctimas más cerca de casa. “No olvidamos que ellos murieron en una montaña y para los ciudadanos de Catalunya Montserrat es una montaña con un significado muy importante”, ha indicado. Por todo ello, se decidió colocar una placa conmemorativa en el camino de Sant Miquel: “lo hemos hecho con la intención de poder tener un lugar donde ir y recordar a los nuestros más cerca porque quizás habrá gente que no pueda ir cada año a Le Vernet, pero que sí que pueda subir a Montserrat, sentarse, mirar la placa y recordar a los que ya no están”, ha detallado.

Cicatrices para toda la vida

Como ya es tradición, muchos de los familiares viajarán el domingo 24 a Le Vernet, el pueblo más próximo al lugar donde se estrelló el avión, para participar en el ya tradicional acto que Lufthansa organiza en memoria de las víctimas. Bonet ha explicado que en la asociación hay familias que cada año se desplazan a la localidad francesa para participar y que hay otros que nunca han ido. “Hay de todo”, ha comentado la presidenta de la asociación que ha admitido que hay quien aprovechará el décimo aniversario del suceso para viajar ahora que se cumplen 10 años del accidente, con la intención de dar un paso adelante. “No se trata de cerrar un ciclo porque es como una herida que puede cuidarse, pero siempre queda una cicatriz en que te acompaña toda la vida, pero sí que se puede mirar adelante y avanzar”, ha asegurado.

Preguntada sobre el futuro de este acto que organiza y financia Lufthansa, ha dicho que confía en que el "compromiso" de la compañía se mantenga más allá de esta primera década y que siga pagando el viaje y el alojamiento de los afectados. “Es cierto que ha pasado el tiempo, sin embargo, el hecho que nos lleva hasta allí no se ha desvanecido porque a nosotros nos siguen faltando las personas”, ha sentenciado.