Vecinos de Lleida denuncian que el futuro polígono de Torreblanca afecta a cinco casas

Vecinos de la partida de Quatre Pilans critican que la construcción del futuro polígono industrial de Torreblanca afectaría a al menos cinco casas. Una queja que hicieron tras publicarse los estudios informativos y ambientales de la estación intermodal que estará junto al polígono, cuyos trámites se iniciaron el miércoles, y que muestran el área que afectada por el plan director de esta infraestructura. Así lo ha denunciado presidente de la asociación de vecinos de Quatre Pilans y Grealó, David Poca, que dijo sentirse “decepcionado” con el proyecto presentado por la Generalitat, ya que aseguró que el PSC les prometió en la campaña de las elecciones municipales que recortarían la superficie del polígono para que no resultaran afectadas estas viviendas. Sin embargo, según los planos del Govern, la zona en la que están estas casas forma parte del área de actividad económica.

“Nos ha sorprendido mucho, siempre nos habían dicho que Quatre Pilans no resultaría afectado, pero los documentos dicen otra cosa muy diferente”, señaló Poca, que recordó que las casas afectadas llevan décadas allí. “El PSC nos aseguró que recortaría la superficie de Torreblanca y que lo recuperarían ampliando el polígono de Les Canals, pero ahora vemos que estas casas seguirán estando afectadas, por lo que no han cumplido su promesa”, lamentó el presidente vecinal, que aseguró que tomarán medidas. “Si finalmente el plan director se aprueba tal y como está ahora, no nos quedará otra que llevarlo a los tribunales”, zanjó.

Uno de los vecinos afectados es Àngel Grau, que se instaló en Quatre Pilans hace 10 años. “Cambiamos nuestra vida para venir aquí y vemos que ahora está en peligro nuestra casa y nuestro trabajo, estamos muy preocupados y decepcionados”, lamentó este vecino, que recordó que todavía está pagando la hipoteca de su casa “y que está totalmente legalizada y queremos seguir aquí”. Grau también recordó que les prometieron que Quatre Pilans quedaría fuera del área de Torreblanca “pero vemos que no es así e iremos dónde haga falta, incluso a los tribunales, para defendernos”.

Otro vecino afectado es Xavi Forto y es la quinta generación que vive en Quatre Pilans. “Llegamos a un acuerdo verbal con el PSC para que no se incluyeran nuestras casas en los terrenos del polígono y no ha sido así según el plano que ha hecho público la Generalitat, no he dormido en toda la noche, estoy muy decepcionado y preocupado”, dijo Forto. Añadió que “si no nos queda otra, iremos a los tribunales porque no es una cuestión de que nos expropien o nos den más o menos dinero, se trata de la casa de mi familia”.

Cabe recordar que en noviembre de 2023 la Generalitat aceptó retirar una parte de la zona de Quatre Pilans del proyecto de Torreblanca después de haber recibido 175 alegaciones.