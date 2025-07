Los sindicatos denuncian el colapso de Extranjería

Trabajadores de la oficina de Extranjería de Lleida protestaron ayer para denunciar el colapso de este servicio por falta de personal y que provoca importantes demoras en la tramitación de los expedientes para que personas de fuera de España puedan obtener un permiso de trabajo y regularizar su situación. La concentración fue convocada por los sindicatos CCOO, CGT y UGT, que destacaron que llevan años avisando de esta situación y añadieron hasta que no se solucione protestarán todos los jueves frente a la oficina.

“Tenemos un retraso enorme en la tramitación de los expedientes”, admitió Marina Coterillo, una trabajadora que lleva 17 años en la oficina de Lleida. “Hace 6 años tardábamos aproximadamente un mes en tramitar la mayoría de ellos y ahora hemos pasado a tardar entre 3 y 6 meses, esto provoca que los afectados no puedan seguir trabajando, acceder a determinadas ayudas”, lamentó. Esto se debe, aseguraron la trabajadora y los sindicatos, a que no se cubren las bajas ni las jubilaciones, ni en Lleida ni en todo el Estado. En Lleida debería haber 32 trabajadores, pero ahora son 14. “Recibimos llamadas de gente desesperada y no podemos hacer nada, no somos suficientes”, dijo Coterillo, que detalló que cada día reciben entre 50 y 80 expedientes por vía electrónica, atienden unas 15 citas previas “y consultas telefónicas de forma constante”.

La delegada de CCOO de la Administración del Estado en Lleida, Bárbara Primo, criticó que la falta de personal en estas oficinas se debe “a que la retribución que reciben es diferente a otros entes equiparables como el SEPE, la Seguridad Social o Tráfico”. Advirtió de que este colapso irá a más a partir del 20 de mayo, día en el que entre en vigor un decreto que flexibilizará las condiciones para que los extranjeros puedan tener permiso de trabajo.