El CSIF pide una solución urgente para una cárcel que “se cae a trozos”

El sindicato de prisiones CSIF insistió ayer en la necesidad de “encontrar una solución urgente para el Centre Penitenciari Ponent, que se encuentra en un estado estructuralmente obsoleto y que literalmente se cae a pedazos. La solución no puede aplazarse más. Lleida necesita un nuevo centro penitenciario adecuado a las necesidades actuales y futuras. Es una cuestión de seguridad, dignidad y responsabilidad institucional”. Cabe recordar que el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, aseguró a SEGRE que el Govern se abre a estudiar el traslado de la cárcel fuera de la trama urbana (ver desglose). Ponent, que es la cárcel más vieja de Catalunya, presenta deficiencias. “Hay plagas de escarabajos, ratas y chinches. Es infrahumana”, afirma el CSIF, que reiteró que “la falta de inversión ha llevado a la cárcel a una situación límite” y que “todo ello pone en riesgo tanto la seguridad de los trabajadores como la convivencia dentro del centro”. También critican que “la Generalitat y la Paeria han sido cómplices de este abandono, anteponiendo intereses políticos y electorales a la urgente necesidad”. Recuerdan que la cancelación de la creación de una prisión en Tàrrega supuso la pérdida de 6,7 millones de euros en fondos públicos. El sindicato afirma que se han priorizado inversiones en otras cárceles como la reforma de Quatre Camins, dejando a Ponent “en una situación crítica”. “Lleida merece una infraestructura penitenciaria moderna y adecuada, y no seguir siendo la gran olvidada en materia de inversiones”, insisten.

Por su parte, desde CCOO comentan que “ojalá esta vez sea verdad que finalmente se proceda a construir un nuevo centro, lo importante es que no vaya pasando el tiempo, y se inicie el proyecto lo antes posible, ya que en sí, este tipo de obras ya tienen una duración bastante importante. Igualmente, es importante, lo que no suele hacerse, tener en cuenta a los diversos profesionales penitenciarios, para no repetir errores de construcción de otros centros”.

El Govern se abre a estudiar el traslado fuera de la trama urbana

� El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, señaló a SEGRE que “sabemos que presenta deficiencias importantes. En el plan de inversiones no se contempla el traslado, pero siendo conscientes de cuál es la voluntad del ayuntamiento de Lleida y de los servidores públicos y teniendo en cuenta la dignidad de los internos y las internas, que tienen derecho a estar en unas instalaciones homologables a las de los otros centros, hemos iniciado los trabajos para estudiar el traslado de la prisión”. Eso no será algo inmediato, alertó el conseller, porque no está en el plan de inversiones, “pero el gobierno ha decidido, de hecho es una instrucción del President, estudiar el traslado” de la cárcel de Lleida y garantizó que entretanto se seguirá invirtiendo en mantenimiento en la actual prisión.