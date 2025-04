Overbooking para aprender catalán y castellano en escuelas de adultos

Los cursos para aprender catalán y castellano que imparten los centros de formación de adultos (CFA) de la ciudad de Lleida no solo están llenos, sino que tienen una lista de espera más que considerable. De hecho, aún ahora, cuando el curso está ya en su recta final, siguen recibiendo llamadas o visitas de personas interesadas en inscribirse. En el CFA Victorina Vila, ubicado en el centro cívico de la Mariola, ofrecen tres niveles de catalán, A1, A2 y P1, con 20 plazas cada uno, todas cubiertas, “y no más alumnos porque no caben en el aula”, indica su director, Xavier Hernández, que añadió que “con la lista de espera que hay podríamos llenar cuatro grupos más”. Detalla que para el grupo anual de catalán de primer nivel hay 15 personas en espera, otras 15 para el cuatrimestral de primero y para el de segundo, 30. En total, 60. Para las clases de castellano también hay sobredemanda de entre 50 y 60 personas. “Mucha gente no se preinscribe para reservar plaza en junio y en septiembre viene y la cola da la vuelta al edificio”, señala, y asegura que lo ideal sería “poder ampliar grupos, pero no depende de nosotros”. “Hace falta más plantilla y recursos”, incide. Apunta que los inscritos son extranjeros que necesitan saber el idioma y, muchas veces, familiares de personas que ya llevan un tiempo en Lleida.

En el CFA Segrià, situado en el colegio Joan Maragall de La Bordeta, la situación se repite. Su directora, Àngels Pascual, certifica que tienen “muchísima demanda”. “Estamos recibiendo entre 10 y 15 llamadas al día”, destaca, y afirma que de catalán ofrecen 45 plazas (25 del primer nivel y 20 del segundo), que están llenas y hay 111 personas en lista de espera. Y en los de castellano, hay 191 para 70 plazas. Indica que, en su caso, el espacio no sería un problema para ampliar la oferta en dos o tres grupos, “pero no tenemos profesores”. Detalla que los alumnos son extranjeros que necesitan el idioma para integrarse, unos porque acaban de llegar y otros porque llevan tiempo aquí pero trabajando en empleos en los que no les resulta imprescindible dominarlo. Añade que también se inscriben madres que quieren poder comunicarse con el tutor de sus hijos en la escuela.

Los cursos en estos centros son para mayores de 18 años, pero se pueden matricular a personas que los cumplen durante el año natural. Es el caso de jóvenes de entre 16 y 18 que ya no pueden ir a aulas de acogida en los institutos, Hernández explica que “tenemos que preguntar a Educación y la Inspección emite un informe que dice si los podemos inscribir o no”.