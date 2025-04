Saqueo en las obras de reparación de la muralla de la Seu Vella

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Al menos una de las empresas que trabajan en las obras de reparación de la muralla de la Seu Vella ha sufrido sendos saqueos en las últimas semanas. Les han robado material como escaleras y herramientas, desmontado andamios y dejado inoperativas dos grúas al intentar sustraer los motores y los cuadros eléctricos. Una portavoz de la empresa aseguró ayer a este periódico que “estamos hartos y no sabemos qué hacer. No es solo el perjuicio económico y los daños que te causan, también hay que sumar que no podemos trabajar en la restauración de la muralla”.

La empresa lo ha denunciado ante la Guardia Urbana. “El primer saqueo tuvo lugar la noche del 24 de marzo. La mañana del día siguiento lo encontramos todo reventado.La segunda vez fue el 4 de abril, en pleno día, cuando un operario vio cómo varios individuos huían. Intentaron llevarse motores y cuadros eléctricos de las grúas”. Esto supone que no pueden seguir con los trabajos porque, por ejemplo, con las grúas suben los bloques de piedra para la restauración de la maltrecha muralla. Han tomado medidas como el vallado de la zona y reclaman más vigilancia policial. “En estas condiciones es imposible trabajar de una manera adecuada”, aseguraron.