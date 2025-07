Docentes no corregirán selectividad al ratificar Educación la fusión de ciencias

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La plataforma Ciències en Perill afirma que ayer mantivo una reunión virtual “de escasamente 4 minutos” con Educación en la que el departamento ratificó que lleva adelante la modificación del Bachillerato que unifica las asignaturas de ciencias. Por ello, la entidad se reafirma en su acción de protesta que consistirá en no corregir los exámenes de estas materias en la selectividad. Así, hizo un llamamiento “al conjunto del profesorado universitario, especialmente a los responsables de la selectividad, para que se adhieran a esta medida de presión” para que Educación “de marcha atrás en este despropósito”. “La educación científica no puede ser víctima de decisiones políticas sin fundamento pedagógico ni consenso con la comunidad educativa”, subrayó la plataforma. Calificó la reunión de “tomadura de pelo” y dijo que Educación se limitó a “confirmar oficialmente” la fusión de las asignaturas de Física y Química y de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, con el consiguiente recorte de horas lectiva, que en tres años habrán pasado de cuatro horas cada una a dos. “Luchamos para que Catalunya continúa siendo puntera en ciencias e investigación y un referente internacional. Y no dejaremos de hacerlo hasta parar la fusión de materias científicas en Bachillerato”, incidió.