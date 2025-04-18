Afectaciones en el tráfico en Lleida este viernes por la procesión del Santo Entierro

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La procesión del Santo Entierro que tendrá lugar este viernes en la ciudad de Lleida comportará restricciones de tráfico. La procesión se iniciará a las 21.00 horas y finalizará a las 23.30 horas aproximadamente. Además, a las 17.30 horas tendrá lugar la exhibición de los Armats. El itinerario será avenida Blondel, avenida Catalunya, calles Lluís Companys, Unió, Templers, Academia, República Paraguay, Alcalde Costa, avenida Catalunya, avenida Blondel, Vila de Foix y calle Sant Antoni (iglesia de la Sang).

Desvíos de tráfico previstos

Según la Paeria, queda prohibido estacionar en la zona del recorrido desde las 11.00 h hasta la finalización del acto. Sobre las 17.00 horas se procederá al corte de la circulación de la avenida Blondel, entre el tramo de la calle Cavallers y la avenida Catalunya.

El recorrido de la procesión del Viernes Santo en Lleida.Ayuntamiento de Lleida

También se cortará puntualmente el tráfico mientras los Armats hagan el recorrido en la plaza a España (para que no puedan circular vehículos hacia la avenida Catalunya), calle Lluís Companys (corte puntual en Passeig de Ronda), calle Uninó, calle Templers, calle Acadèmia, calle República del Paraguai, calle Alcalde Costa, avenida Catalunya y avenida Blondel. Este recorrido durará hasta las 18.30 h aproximadamente.

Sobre las 20.00 horas se procederá a efectuar el corte de tráfico anterior de forma continuada hasta que acabe la Procesión sobre las 23.30 horas. Además, quedará cortada la circulación en Balmes y la Rambla de Aragón en este horario desde la plaza Ricard Viñes y calle Lluís Companys. Se permitirá el tráfico transversal en este calles para la circulación de los vecinos, hospitales, etc.

Los conductores que por necesidad tengan que acceder a la zona de Balmes lo podrán hacer por las calles Camp de Mart y Vallcalent. Los conductores que necesiten acceder a la Rambla de Aragón lo podrán hacer por Pius XII- Bisbe Ruano, Ramon y Cajal, Canonge Brugulat. Los conductores que quieran acceder a la calle Lluís Companys lo podrán hacer por la calle Roca Llaurador pero no podrán acceder a la zona por donde pasa el acto.

Recomendaciones

Se recomienda estacionar los vehículos de forma correcta con anterioridad al acto y acceder caminando a la zona del recorrido de la procesión. No será posible acceder en vehículo a la zona del recorrido de la procesión mientras esta esté pasando.

Las ambulancias y vehículos de urgencia que tengan que acceder a las clínicas Perpetuo Socorro y Montserrat lo podrán hacer siguiendo las instrucciones de los agentes de Guàrdia Urbana que estarán destinados en la zona.