Alumnos del Guindàvols recogen las vivencias de personas con Alzheimer en un proyecto intergeneracional y emocional

Trabajar las habilidades comunicativas en el ámbito lingüístico, promover el valor humano “de las pequeñas cosas del día a día para dar voz a la normalidad” y fomentar las relaciones intergeneracionales es el objetivo triple por el que los alumnos de cuarto de ESO del instituto Guindàvols han compartido momentos y conocido las historias de vida de 12 usuarios de la asociación de familiares de Alzheimer y otras demencias de Lleida (AFALL). A través de entrevistas orales, les preguntaron sobre sus recuerdos y construyeron relatos cortos “sin ficción, fieles a la realidad y siempre con la autorización de las familias, también con el objetivo de preservar la memoria de los usuarios”, explica la profesora del proyecto y coordinadora pedagógica del instituto, Imma Creus.

El libro, titulado Batecs de memòria, recopila muchos recuerdos de la Guerra Civil y la posguerra sobre la miseria que sufrieron los protagonistas, las dificultades para encontrar trabajo o la pérdida de hijos. También se encuentran relatos “de la vida familiar o sobre los cambios de vida al pasar de vivir en un pueblo a la ciudad”. Creus afirma que es un “retrato de una época” y explica que “a los mayores se les iluminaba la cara cuando recordaban sus vivencias, salieron muchas sonrisas y alguna lágrima”. Asimismo, todas las historias han sido ilustradas con acuarelas por una alumna.

Creus recuerda que elaborar los textos fue un gran reto para los alumnos. Explica que “no fueron entrevistas fáciles, las personas con alzheimer tienen carencias y dificultades para encontrar el nombre de algunas palabras, y también sufren lagunas o cometen repeticiones”. No obstante, “conocerlos ayudó a los alumnos a conocer la realidad del alzheimer”, añade.

El proyecto se enmarca en el programa Recerca, Creació i Servei (RCS) del departamento de Educación. También ha sido coordinado por el profesor de inglés del centro, Dídac Pena.

Batecs de memòria se puede adquirir en el Guindàvols o en la sede de la AFALL, y también se puede leer en la web del instituto. La compra supondrá un donativo indirecto para la asociación.