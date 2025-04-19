Demora de 80 minutos en un AVE por una avería en Madrid

Nueva incidencia en la alta velocidad de Lleida. El pasado jueves, el AVE que conecta Madrid con Figueres que debía llegar a la capital del Segrià a las 11.34 acumuló una demora de casi una hora y media a causa de una avería, por lo que en la estación de Lleida-Pirineus se anunció que no llegaría hasta las 12.57 horas. Una portavoz de Renfe explicó que a las 8.45 se registró un problema en la electrificación en la zona de Santa Catalina, a las afueras de Madrid, que quedó solucionado a las 9.45. No obstante, la incidencia comportó una demora de aproximadamente 80 minutos.

Se trata de la segunda avería en solo diez días que afecta a un AVE de Lleida. El día 7, el que debía partir a las 9,37 horas llegó con media hora de retraso al verse obligado a circular a velocidad reducida. Además, los pasajeros tuvieron que bajar en Tarragona y cambiar de convoy, que tardó otra media hora en llegar, por lo que acumuló una hora de demora. Ese mismo día, el AVE de las 21.19 también sufrió un retraso de 26 minutos.

Por otra parte, los usuarios de Adif Acerca otorgan 8,7 puntos a este servicio gratuito que ofrece a personas con discapacidad o movilidad reducida para facilitar su tránsito por las estaciones y para subir y bajar del tren.

«Espero llegar a tiempo a una entrevista de trabajo»

“Vengo desde Binéfar y voy a Girona. He cogido un autobús a las seis de la mañana, que ha tardado mucho tiempo en llegar hasta Lleida. Ya sabía que me tenía que esperar en la estación de Lleida, pero con este retraso que ahora anuncian, todavía más. Tengo una entrevista de trabajo y espero que pueda llegar a tiempo. Esta demora es una molestia también porque me está esperando una persona allá”.