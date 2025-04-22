Una explotación por producir espirulina creará nuevos sitios de trabajo en Almacelles

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Centre Especial de Treball El Pla de Sant Joan de Déu trabaja estos días en la puesta en marcha en Almacelles de una explotación acuícola para producir espirulina, un alga de color azul verdosa conocida como un superalimento por tener una importante concentración de nutrientes.

El proyecto ha recibido ya el visto bueno de la Generalitat y fuentes de la entidad indicaron que su entrada en funcionamiento supondrá la creación de nueve puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social y laboral.

Cabe recordar que la empresa Blauver, afincada en Almenar, fue pionera en la producción de espirulina, que empezó a cultivar a finales de la pasada década.