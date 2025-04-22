Fallece a los 86 años el político y empresario leridano Lluís Prenafeta

Publicado por agències / redacció Creado: Actualizado:

Lluís Prenafeta ha muerto este martes a la edad de 86 años. Nacido en Ivars d'Urgell en 1939, Prenafeta fue secretario de Presidencia de Jordi Pujol -y su mano derecha- entre los años 1980 y 1990. Abandonó la política activa justo después, e impulsó la Fundación Catalunya Oberta. Militante de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) desde finales de los 70, su carrera política en Palau destacó por la proyección de la Generalitat en el exterior, y la gestación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión.

Ya retirado de la vida política, en 2009 fue arrestado, y después condenado, en el marco del 'caso Pretoria', de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, donde también estuvo implicado el exconseller de Economía en los gobiernos de Pujol Macià Alavedra y el exalcalde socialista de Santa Coloma Bartomeu Muñoz. Prenafeta, como Alavedra, reconoció buena parte de los hechos y pactó con la fiscalía, durante el juicio en la Audiencia Nacional, una pena de un año, once meses y 27 días de prisión por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, además de 5,8 millones de euros de multa, que le evitó el ingreso en un centro penitenciario.

Durante el juicio reconoció el cobro de comisiones de entre el 3% y el 4% para hacer de intermediario en las operaciones urbanísticas de Sant Andreu de Llavaneres y Badalona entre 2002 y 2007. El dinero, según su confesión, se lo repartía a partes iguales con Alavedra y el presunto jefe de la trama, el exdiputado socialista Luis Andrés Garcia 'Luigi'.

Prenafeta también reconoció que en 2009 propició contactos entre el entonces jefe de la oposición y presidente de CDC, Artur Mas, y varios empresarios para hacerles "favores". Con respecto a la acusación de blanqueo de capitales, Prenafeta admitió haber tenido dinero a Suiza y Andorra.

La sentencia relata cómo los dos ex altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya utilizaron un "complejo entramado" de empresas y cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales para ocultar sus comisiones. Los dos utilizaron sus parejas para esquivar la hacienda española.

Testigo en el caso Pujol

Prenafeta también declaró como testigo en la Audiencia Nacional en la investigación contra la familia Pujol Ferrusola. Dijo que desconocía la supuesta comisión irregular de 8,3 millones de pesetas (51.000 euros) que ingresó el año 1991 el hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.