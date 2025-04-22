Más de 330 recargas de coches eléctricos en tres estaciones públicas en 15 días

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las tres estaciones públicas de recarga de vehículos eléctricos de la ciudad han registrado 335 cargas, por un total de 3.366 kWm, en los primeros 15 días de aplicación del nuevo reglamento de uso de esta red. En la situada en la calle Magí Morera, de carga semirápida, se han efectuado 132 cargas por parte de 43 usuarios con una media de tiempo de 70 minutos cada una. En la avenida Pinyana hay dos, y en uno 66 usuarios han hecho 120 cargas de una media de 53 minutos y en el otro, 35 vehículos han efectuado 83 recargas de 39 minutos. Estas operaciones han supuesto un ahorro de 2,83 kilos de emisiones de CO2.

El reglamento tiene como objetivo regular correctamente el uso de este servicio, ya que se había detectado que algunos vehículos estacionaban en esos puntos sin recargar o bien estaban más tiempo del permitido. Estas dos situaciones pueden comportar una sanción y ser trasladados por la grúa al depósito municipal. Se puede estacionar 45 minutos en los puntos con equipos de más de 22 kW, 90 para los de entre 11 y 22 kW y 6 horas en los de menos de 11 o de 7 en el caso de cargadores en parkings fuera de la vía pública. La tarifa es de 0,35 euros/kW por energía consumida. Lleida tiene otro cargador público en el parking de la plaza Sant Joan y 64 en total.