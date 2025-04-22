Tristeza por la muerte de un “signo vivo de renovación”

Visita de seminaristas de Solsona- El año pasado, seminaristas del obispado de Solsona junto con los del Seminari Major Interdiocesà visitaron Roma y saludaron al papa Francisco. También estuvo el obispo de Urgell, Joan Enric Vives. - BISBAT SOLSONA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Tristeza en los obispados de Lleida, Urgell y Solsona por la muerte del papa Francisco a la vez que aplaudieron su legado y las reformas que ha llevado a cabo durante su pontificado. Mientras, los fieles quisieron recordarle con veladas como la que se celebraron en las iglesias del Pilar de Lleida o en la de Alfarràs. En un artículo, el obispo de Lleida, Salvador Giménez, expresó una “gran tristeza” por la muerte del pontífice, a quien definió como un “signo vivo de misericordia, proximidad y renovación para toda la Iglesia y para el mundo”. Giménez afirmó que el primer papa latinoamericano ha dejado un “legado inborrable” y que su manera de ser, “humilde, sencilla y profundamente evangálica, ha tocado el corazón de los creyentes y no creyentes de todo el mundo”. A esto añadió que “su sonrisa, su palabra clara, su denuncia profética de las injusticias y su voluntad firme de poner a los pobres en el centro del camino cristiano han sido una luz en medio de las tinieblas de nuestro tiempo”.

Por su parte, el arzobispo de Urgell y copríncipe de Andorra, Joan Enric Vives, destacó que el papa Francisco “no ha querido dimitir por más que había voces que hablaban, dada su penosa enfermedad y las dificultades para hablar, pero encontró fórmulas para estar presente y cerca del pueblo”. A través de un vídeo, Vives señaló que el pontífice “ha limpiado la Iglesia de sus suciedades”, ha luchado por “erradicar la corrupción” y ha legislado para que los abusos sexuales “no se puedan volver a repetir en la medida de lo posible”. También alabó el apoyo del papa a aquellos colectivos “que no están reconocidos en su dignidad” y el hecho de que haya abierto “una comprensión al mundo de la homosexualidad”. Sobre el legado de Francisco, el obispo de Urgell destacó que “ha sido un hombre del pueblo, pastor de todos, que ha abrazado a todas las naciones y culturas”. Asimismo, el arzobispo y el obispo coadjutor de Urgell, Josep Lluís Serrano, pidieron que se hagan pregarias e invitaron a asistir a las misas que se celebrarán en los próximos días en todas las parroquias e iglesias de la diócesis. También se harán en las de Lleida. Mientras, el obispo de Solsona, Francesc Conesa, pidió a las parroquias de su diócesis que hicieran tañer las campanas de duelo.

“Firme defensor de la paz y de la igualdad”

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, trasladó ayer, a través de X, su pésame “a toda la comunidad cristiana por la muerte del papa Francisco, firme defensor de la paz, de la igualdad social y de los derechos de las personas”. Y añadió que “su legado será recordado”.

“Su voz humilde resonará por siempre”

El presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, expresó ayer, a través de las redes sociales, su pesar por la muerte del pontífice. “Es una noticia de alto impacto no solo para la comunidad católica, a la que traslado mi pésame. Ha sido modelo de persona comprometida con los más débiles, y su voz humilde resonará por siempre”, señaló Talarn a través de X.

“Un líder cercano y comprometido”

La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, aseguró que “hoy nos ha sacudido la triste noticia de la muerte del papa Francisco, un líder espiritual cercano, humilde y comprometido con los valores humanos y la justicia social”. Añadió que “su legado de diálogo, paz y fraternidad perdurará para siempre”.

“Desafió como nadie el ‘establishment’”

El alcalde de La Granja d’Escarp, Manel Solé, dijo que con el traspaso del papa “perdemos un gran referente. Desafió como nadie el establishment y fue un firme defensor de la paz”.àngel ros

“Un referente de la paz y de la esperanza”

El exalcalde de Lleida y exembajador en Andorra Àngel Ros calificó al papa Francisco “como un referente para los católicos y para todo el mundo de buena voluntad”. Asimismo, dijo que “ha sido el principal referente de la paz, de la solidaridad con los débiles y de la esperanza en el mundo”. joan piris

“Oremos por su eterno descanso”

“En comunión de sentimientos y esperanza: oremos por el eterno descanso del Santo Padre Francisco”, destacó el obispo emérito de Lleida Joan Piris.