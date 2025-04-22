Un incendio calcina una camioneta en Els Mangraners

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat sofocaron a primera hora de la mañana de ayer un incendio en una camioneta estacionada en la calle Camp, en Els Magraners. Fueron alertados a las 6.00 horas y al lugar acudió una dotación. Toda su parte delantera quedó calcinada Por otra parte, a las 6.59 horas ardió un contenedor en la calle Mariola. El pasado viernes se incendiaron dos furgonetas de la Fundació Aspros en la calle Monestir de Vallbona.