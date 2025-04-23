Albert Guilanyà i Foix, nuevo presidente de la Audiencia de Lleida
El magistrado se presentaba como candidato único
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles por unanimidad el nombramiento del magistrado Albert Guilanyà i Foix como nuevo presidente de la Audiencia de Lleida. Guilanyà se presentaba como candidato único.
El pleno del CGPJ ha nombrado también a Jesús Martínez Puras e Ignacio Javier Rafols Pérez como presidentes de las audiencias de Segovia y Palencia. Con las designaciones hechas este miércoles, el CGPJ ha aprobado 105 nombramientos desde el comienzo de su mandato el 25 de julio pasado.