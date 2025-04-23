Albert Guilanyà i Foix, nuevo presidente de la Audiencia de Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles por unanimidad el nombramiento del magistrado Albert Guilanyà i Foix como nuevo presidente de la Audiencia de Lleida. Guilanyà se presentaba como candidato único.

El pleno del CGPJ ha nombrado también a Jesús Martínez Puras e Ignacio Javier Rafols Pérez como presidentes de las audiencias de Segovia y Palencia. Con las designaciones hechas este miércoles, el CGPJ ha aprobado 105 nombramientos desde el comienzo de su mandato el 25 de julio pasado.