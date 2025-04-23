ERC crea un club de lectura para fomentar el debate y la memoria histórica de la ciudad

ERC ha presentado esta mañana en su parada de Sant Jordi, en la Rambla Ferran de Lleida, el Club de Lectura Alcalde Vives, que propone leer y comentar obras relacionadas con la historia reciente y el pensamiento crítico y tiene como objetivo fomentar el debate y la recuperación de la memoria histórica de la ciudad. El nombre del club rinde homenaje a Antoni Vives, que fue alcalde republicano en la Paeria, y el primer libro que recomienda leer es 'La presó de Lleida', de Josep Vallverdú. Este proyecto está vinculado a la publicación republicana 'L'Ideal' y la idea es recomendar un libro cada tres meses.

"No es un club sólo para leer, es una apuesta para generar espacios de debate tranquilo, de defensa de derechos y libertades, de ciudadanía crítica, que empieza con una lectura y nos ha de llevado a la acción y al compromiso" ha destacado la portavoz republicana en la Paeria, Jordina Freixanet. Ha defendido que "leer es tomar partido, mirar al pasado para entender la represión y como la gente planta cara. Y leer colectivamente también es una forma de hacer política desde el pensamiento crítico y el diálogo, que son pilares fundamentales". "En este momentos en que algunos querrían reescribir la historia, o hacer que una parte desapareciera, queremos ponerla en valor a través de la época republicana", ha subrayado.

Por su parte, Sandra Castro, vicepresidenta segunda de la Diputación, ha reivindicado la lengua catalana, "en un momento en el que su uso social ha sufrido un retroceso, como un instrumento de cohesión social". En este sentido, la diputada en el Parlamento Marta Vilalta, ha instado a las administraciones a "ponerse las pilas en la defensa de la lengua catalana con la máxima ambición, como instrumento de vertebración nacional".