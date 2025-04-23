¿No se podrían ir llenando ya los estanques en el Parc de les Vies de Lleida?

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los estanques del Parc de les Vies de Lleida permanecen vacíos y resecos aunque las autoridades han declarado oficialmente el final de la sequía. Esta contradicción ha sido señalada por los ciudadanos, que cuestionan la coherencia de mantener estos espacios acuáticos sin agua cuando las restricciones por escasez hídrica ya no están en vigor. La imagen de los estanques vacíos en este emblemático parque de la capital leridana contrasta con el anuncio del final de las medidas extraordinarias por sequía.

Una lectora ha contactado con nuestro medio para expresar su perplejidad ante la situación: "Esta contradicción del hecho de que ya se ha dado por finalizada la sequía con que existan zonas de Lleida, en este caso en el Parc de les Vies, donde todavía los estanques aparecen de los más vacíos y resecos". Este testimonio refleja el sentir de muchos leridanos que se preguntan cuándo volverán a ver los estanques llenos, elemento que aporta valor paisajístico y medioambiental en el parque.

¿Por qué es importante el agua en los parques urbanos?

Los elementos acuáticos en parques urbanos como el de Les Vies cumplen múltiples funciones que van más allá de la mera estética. Por una parte, contribuyen a regular la temperatura del entorno, creando microclimas que pueden reducir entre 2 y 4 grados la sensación térmica en días calurosos. Eso resulta especialmente relevante en ciudades como Lleida, donde las temperaturas estivales suelen ser elevadas.

Además, estos espacios favorecen la biodiversidad urbana, proporcionando hábitats para aves, insectos y pequeños anfibios. Los estanques actúan como pequeños oasis dentro del entramado urbano, permitiendo la presencia de especies que de ninguna otra manera encontrarían colocación en la ciudad.