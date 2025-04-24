Libro de condolencias en la Catedral de Lleida para despedir al papa Francisco

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Catedral de Lleida ya dispone del libro de condolencias por la muerte del papa Francisco. El obispo Salvador Giménez inauguró ayer este registro para que todos los fieles puedan manifestar su pesar ante la pérdida del pontífice. En su primera anotación, el prelado recuerda que fue nombrado por el santo padre en 2015 y expresa, en nombre de toda la diócesis, "el gran dolor por esta muerte y, a la vez, la esperanza de la resurrección agradeciendo a Dios la vida de este gran Pastor y el admirable testimonio que nos ha dado".

La diócesis leridana ha decretado una semana de luto hasta el próximo martes, cuando se oficiará una misa solemne a las 19.00 horas en la Catedral. Mientras tanto, todas las celebraciones eucarísticas incluirán oraciones especiales por el alma del pontífice. Las campanas de la Seu Vella repicarán tanto antes del funeral oficial que tendrá lugar el sábado en el Vaticano como previamente a la misa del martes en Lleida. El libro de condolencias permanecerá abierto hasta el 29 de abril.

Por su parte, la Catedral de Solsona también celebrará una misa por el papa Francisco el próximo 4 de mayo, según han confirmado fuentes del obispado.

El legado de un papa "acogedor"



En declaraciones a SEGRE, el obispo Salvador Giménez manifestó la "sorpresa y tristeza de los cristianos" ante un fallecimiento inesperado, ya que el papa había mostrado actividad normal el día anterior. "Parecía que, a pesar de su delicada salud, podría estar mejorando", señaló el obispo, quien destacó la herencia de un pontífice que "hizo una Iglesia acogedora para todos".

Incertidumbre sobre el futuro del obispado



Giménez también expresó dudas sobre su continuidad al frente del obispado de Lleida. Cabe recordar que en 2023 envió la correspondiente carta al Vaticano informando que había cumplido los 75 años, edad de jubilación, para iniciar el proceso de sucesión. "No sé si esto se frenará o seguirá su curso", comentó.

Como muestra de respeto, varias instituciones se han sumado al luto oficial. Las banderas de los ayuntamientos, como el de Fraga, ondean a media asta durante los tres días de duelo decretado.