Robatorios de animales en Ponent: desde un rebaño de cabras hasta 1.000 codornices y 25.000 huevos

En los últimos meses se han producido varios robos de animales en Ponent. A finales de enero se produjo la sustracción de un centenar de cabras de un rebaño en Alpicat que fueron localizadas días después en condiciones deplorables en Vilaverd, en la Conca de Barberà.

Otro caso se produjo a finales de febrero en Artesa de Lleida. Ladrones sustrajeron 1.000 codornices ponedoras y 25.000 huevos de esta ave en una explotación avícola. En ambos casos no han trascendido detenciones.