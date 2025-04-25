Cuatro años internado por apuñalar en el cuello a un compañero del geriátrico

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida condenó in voce ayer al mediodía a cuatro año de prisión a un septuagenario que reconoció que en enero de 2024 intentó asesinar a un compañero del geriátrico, al que apuñaló en el cuello y la cara mientras miraba la televisión en el comedor del centro. Fue un juicio de conformidad después de que la Fiscalía y la defensa alcanzaran un acuerdo antes de la celebración de la vista oral. Sin embargo, el acusado, condenado por un delito de asesinato en grado de tentativa, no cumplirá la pena privativa de libertad en la cárcel, sino que lo hará en un centro psiquiátrico al aplicarle la circunstancia eximente incompleta de enfermedad mental. Se sustituyó la pena de prisión por una medida de seguridad consistente en internamiento psiquiátrico durante cuatro años.

El acusado, que declaró por videoconferencia desde un centro, reconoció los hechos ante el tribunal y aceptó la condena acordada entre las partes, que ya es firme porque la fiscal y la abogada de la defensa se comprometieron a no recurrirla.

Los hechos ocurrieron en enero de 2024 cuando la víctima estaba mirando la televisión en el comedor y el condenado cogió un cuchillo de una mesa y con el ánimo de poner fin a su vida, se lo clavó cuatro veces en la mandíbula, en la mejilla y en la parte superior del cuello. También le pinchó una quincena de veces más mientras forcejeaban y otros residentes evitaron que fuera a más. Según la Fiscalía, el acusado no se encontraba a gusto y generaba numerosos conflictos por su patología.

El condenado también indemnizará a los herederos de la víctima –que ya ha fallecido– con 450 euros por las lesiones.