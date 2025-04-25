MOVILIDAD
Desvíos hasta junio en la N-II a la salida de Lleida por obras
Para una línea eléctrica soterrada
Las obras de la línea eléctrica de evacuación de la planta de Rascon Solar comportan afectaciones de tráfico desde ayer en la N-II a la salida de Lleida, concretamente en los puntos kilométricos 456 y 458. Hasta el 30 de junio, los vehículos que salen de la ciudad en dirección a Alcarràs se desvían en la rotonda de la Caparrella siguiendo el antiguo trazado de la N-II durante dos kilómetros. Asimismo, los que van en dirección Lleida circulan por el carril contrario al habitual desde la intersección de la N-II con la Caparrella a la rotonda de la gasolinera porque solo habrá un carril.
Los desvíos están señalizados con conos y carteles informativos, y el acceso a los vecinos y las empresas de la zona queda garantizado.
Estas obras han sido declaradas de utilidad pública y los desvíos se mantendrán mientras la empresa ejecuta la zanja por donde pasará soterrada la línea eléctrica y vuelve a asfaltar y repintar el tramo afectado. Posteriormente, se abordará el siguiente tramo (en dirección a Alcarràs), en el que se deberá dar paso alternativo a los vehículos con semáforos provisionales.