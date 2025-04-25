Desvíos hasta junio en la N-II a la salida de Lleida por obras

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las obras de la línea eléctrica de evacuación de la planta de Rascon Solar comportan afectaciones de tráfico desde ayer en la N-II a la salida de Lleida, concretamente en los puntos kilométricos 456 y 458. Hasta el 30 de junio, los vehículos que salen de la ciudad en dirección a Alcarràs se desvían en la rotonda de la Caparrella siguiendo el antiguo trazado de la N-II durante dos kilómetros. Asimismo, los que van en dirección Lleida circulan por el carril contrario al habitual desde la intersección de la N-II con la Caparrella a la rotonda de la gasolinera porque solo habrá un carril.

Los desvíos están señalizados con conos y carteles informativos, y el acceso a los vecinos y las empresas de la zona queda garantizado.

Estas obras han sido declaradas de utilidad pública y los desvíos se mantendrán mientras la empresa ejecuta la zanja por donde pasará soterrada la línea eléctrica y vuelve a asfaltar y repintar el tramo afectado. Posteriormente, se abordará el siguiente tramo (en dirección a Alcarràs), en el que se deberá dar paso alternativo a los vehículos con semáforos provisionales.