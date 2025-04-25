Muere un chófer al incendiarse la cabina de su camión tras chocar contra otro en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un camionero falleció ayer por la tarde al incendiarse la cabina de su tráiler tras chocar por alcance contra otro camión en la carretera C-13 en el término municipal de Lleida, según informó Trànsit. El siniestro, que se produjo en la salida de la AP-2 y en la confluencia con la LL-12, cerca de Albatàrrec, obligó a cortar la carretera y a desviar el tráfico, lo que provocó retenciones en el interior de la capital del Segrià, ya que la carretera quedó cortada toda la tarde. El camión que conducía el fallecido llevaba matrícula de Eslovenia y sería de una empresa de transportes de ese país. Sin embargo, la víctima no había sido identificada.

La cabina del camió que conduïa la víctima va quedar del tot calcinada. - GERARD HOYAS

El aviso del siniestro se recibió a las 16.25 horas cuando, por causas que se están investigando, los dos camiones colisionaron por alcance en el kilómetro 0,5 de la C-13. El segundo empezó a arder por la cabina, atrapando al conductor, que no pudo salir y falleció. El otro transportista resultó ileso. El incendio causó una densa columna de humo negro que podía verse a kilómetros de distancia. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron cuatro patrullas de los Mossos d’Esquadra, seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y tres unidades terrestres y un helicóptero del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A su llegada, el fuego estaba completamente desarrollado y hasta pasadas las 17.00 horas no lo dieron por extinguido.

Con la de ayer, ya son seis las personas fallecidas este año de accidentes en la demarcación, una más que en el mismo periodo del año pasado. Además, cinco de los seis siniestros mortales han sido en el Segrià y tres de ellos –los tres últimos– en el municipio de Lleida. En Catalunya, un total de 51 personas han perdido la vida en las carreteras catalana ese 2025.

El pasado día 10 de abril también hubo un accidente con camiones implicados, uno de los cuales se incendió, y una furgoneta de servicio. Ocurrió en la AP-2 en Montoliu de Lleida y se saldó con tres heridos.