La nueva figura de 'pubilles' y 'hereus' de Lleida se adaptará al reglamento del Pubillatge Català

La moción de Junts que proponía recuperar la figura de las 'pubilles' y 'hereus' ha sido aprobada esta mañana en el pleno del ayuntamiento de Lleida con los votos a favor de todos los grupos salvo ERC y el Comú. El debate se ha generado después de que el gobierno del PSC anunciara que sustituiría esta figura por la de "jóvenes referentes", en lugar de recuperarla en su formato tradicional después de que fuera suprimida por el anterior gobierno en el pasado mandato. Sin embargo, el PSC ha acabado hoy votando a favor de la moción tras acordar con Junts que la comisión de Cultura Popular y Tradiciones de la ciudad definiría las bases de esta propuesta en base al reglamento de la entidad Foment del Pubillatge Català, según ha explicado el alcalde, Fèlix Larrosa. Por otro lado, el edil de Juventud, Xavier Blanco, ha dicho antes de la intervención del alcalde que los jóvenes referentes son "una forma de actualizar y dar una mirada moderna a las pubilles y hereus", pero no ha descartado que, más adelante, pasen a ser denominados 'pubilles' y 'hereus' "siempre y cuando lo decidan los jóvenes y sean parte activa de este programa". El debate ha estado marcado por los reproches entre Junts y ERC, ya que los segundos han recordado a los primeros que cuando se eliminó la figura de las 'pubilles' en 2019 estaban en el gobierno municipal y que en la campaña de las pasadas elecciones no proponían recuperarlas. La portavoz de Junts, Violant Cervera, ha dicho que las 'pubilles' y 'hereus' son "un símbolo de orgullo, identidad nacional y tradición" que se debe preservar y reivindicar y ha respondido a los republicanos que ninguno de los actuales ediles de su grupo estaba en el gobierno en 2019, además que la concejalía de Fiestas estaba en manos de ERC. El jefe de la oposición y del PP, Xavi Palau, ha subrayado que los concejales "no tienen el derecho y la potestad de suprimir nuestras tradiciones y culturas", mientras que la edil del Comú, Laura Bergés, ha defendido que las entidades que así lo consideren deberían tener 'pubilles' y 'hereus', "pero no darles un estatus institucional".