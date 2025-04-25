La Paeria de Lleida aprueba el plan para licitar el camping de Les Basses con los votos de PSC y Junts

El pleno del ayuntamiento de Lleida ha aprobado esta mañana con los votos del equipo de gobierno del PSC y del grupo de Junts las bases para la lictación de la concesión del futuro camping en el parque de Les Basses. ERC y el Comú han votado en contra, mientras que PP y Voz se han abstenido. Previamente, PSC y Junts han rechazado la propuesta de ERC de que el expediente quedara sobre la mesa, ya que el resto de grupos de la oposición votaron a favor de ella, entre otras cuestiones porque creen que el documento no ha sido consensuado. El concejal de Esquerra Juanjo Falcó ha afirmado que tienen dudas de la seguridad jurídica y legal del proyecto, del modelo escogido y de las dimensiones del camping. La primera teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Begoña Iglesias, ha replicado que el documento cuenta con todas las garantías jurídicas y está avalado por el informe del secretario general, que el pliego de bases hace realidad la demanda de recuperar Les Basses y que han recogido los consejos de expertos, entidades del sector y operadores interesados. Asimismo, ha reprochado a ERC que "ustedes no quieren todo lo que sea bueno, sino que cuanto peor, mejor".

Por otro lado el pleno finalmente ha debatido la moción presentada por diversas entidades para condenar la infiltración policial en el movimiento social independentista, pero no ha salido adelante ya que PSC, PP y Vox han votado en contra, con lo que han sumado 16 votos, mientras que ERC. Junts y el Comú (once ediles en total) han votado a favor.