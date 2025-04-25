Retrasos de hasta una hora y media en la línea de alta velocidad Madrid - Barcelona por una avería en Aragón

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona acumula retrasos de hasta una hora y media este viernes por la tarde a causa de una avería que ha tenido lugar en el municipio de Alhama de Aragón, en la provincia aragonesa de Zaragoza. Técnicos de Adif han informado hacia las cuatro y media de la tarde de la avería, que obligaba a interrumpir la circulación en este punto. Un cuarto de hora más tarde, el gestor de la infraestructura ha informado de la solución de la incidencia y del restablecimiento del servicio. Los retrasos, sin embargo, se mantienen, y afectan a trenes de Renfe, de Iryo y también de Ouigo.