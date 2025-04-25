SEGRE

Retrasos de hasta una hora y media en la línea de alta velocidad Madrid - Barcelona por una avería en Aragón

Adif ha informado hacia las cinco menos cuarto de la solución de la incidencia

Un tren AVE en LleidaSegre

La línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona acumula retrasos de hasta una hora y media este viernes por la tarde a causa de una avería que ha tenido lugar en el municipio de Alhama de Aragón, en la provincia aragonesa de Zaragoza. Técnicos de Adif han informado hacia las cuatro y media de la tarde de la avería, que obligaba a interrumpir la circulación en este punto. Un cuarto de hora más tarde, el gestor de la infraestructura ha informado de la solución de la incidencia y del restablecimiento del servicio. Los retrasos, sin embargo, se mantienen, y afectan a trenes de Renfe, de Iryo y también de Ouigo.

