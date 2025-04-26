Cae un grupo criminal de tráfico de armas que actuaba en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de armas que operaba en Lleida, Tarragona y Barcelona y que se ha saldado con la detención de 5 personas, ninguna de ellas en las comarcas leridanas. Se han recuperado nueve armas de fuego y los investigadores destacan la especial peligrosidad de esta actividad, al ser los principales clientes de otras organizaciones criminales. La investigación se inició el pasado mes de noviembre al tener conocimiento de un robo de armas en un domicilio de la provincia de Tarragona que levantó sospechosas. Parte de las pesquisas se han coordinado con los Mossos d’Esquadra al detectarse coincidencias en investigaciones llevadas a cabo por ambos cuerpos policiales. Esta organización se valía de testaferros que adquirían, de forma legal, escopetas tácticas de corredera y rifles de versiones civiles de fusiles de asalto militares de calibres con elevada potencia de fuego para ponerlos a disposición de los miembros del grupo criminal que las habían encargado.

Una vez las armas estaban a disposición de estos traficantes, eran desviadas al mercado negro. En pocos meses, habrían logrado introducir 18 armas de estas características en el mercado ilegal. Uno de los principales clientes son las organizaciones de narcotráfico, que utilizaban dichas armas para la comisión de hechos violentos como robos de alijos de droga o ajustes de cuentas entre organizaciones rivales así como para la custodia de las “guarderías” donde almacenan los estupefacientes o de las plantaciones de marihuana. El pasado 10 de abril, se hicieron cuatro arrestos y registros en Canovelles (Barcelona) y las localidades tarraconenses de Aiguamúrcia, El Pla de Santa Maria y El Pont d’Armentera. Los agentes localizaron tres rifles tácticos, cuatro armas cortas, una escopeta de cañones recortados, una escopeta de caza, más de 700 cartuchos y armas blancas. El miércoles, fue detenido en Murcia el líder de la organización, que hasta entonces se encontraba en Francia.