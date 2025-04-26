El Mercat del Pla de Lleida, un gran ‘outlet’ de zapatos con ofertas de entre el 60% y el 90%

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La firma de zapatos Yellow Shop ha instalado un outlet de zapatos en el Mercat del Pla que en la primera jornada del jueves recibió a más de 2.000 clientes y curiosos. El mercado, que llega a su tercera edición con ofertas de entre el 60% y el 90% y algunos ejemplares por 9,95 euros, continuó ayer y estará abierto hasta el domingo entre las 10.00 y las 21.00 horas.

Una portavoz de la tienda señaló que se lleva a cabo para vaciar el máximo stock posible de cara a la campaña de verano, aunque afirmó que “también ofrecemos zapatos de temporada de diferentes marcas”.

Explicó que el calzado no es tan estacional como el resto de ropa porque hay productos más atemporales “como las zapatillas deportivas, que tanto están de moda”, pero “en invierno se suelen llevar materiales como la piel, y en verano más lonas textiles”. Yellow Shop repetirá el outlet en octubre.