Desalojados al quemarse un trastero en un bloque ocupado en el centro de Lleida

Una veintena de personas tuvieron que se desalojadas ayer por un incendio en un trastero en un bloque ocupado en la calle Democràcia. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 6.12 horas de que se había registrado un incendio en el número 15 de esta calle. Se trata de un bloque de cuatro plantas y que cuenta con trasteros que al parecer también son utilizados como vivienda. Fuentes policiales señalaron que el inmueble es propiedad de la Sareb y está totalmente ocupado. El incendio calcinó uno de los trasteros y el humo obligó a desalojar de forma preventiva a 18 adultos y tres niños. Ninguno de ellos necesitó asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se activaron cinco dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que extinguieron el fuego e hicieron tareas de ventilación. También se revisó la estructura por si había daños. Entretanto, la Guardia Urbana cortó a la circulación de la calle para facilitar las tareas de emergencias.

Por otra parte, una dotación de los Bomberos extinguió un incendio en el balcón de una vivienda de la calle Vic, en Balàfia. El aviso se recibió a las 12.29 horas y se activaron tres dotaciones de los Bomberos además de patrullas de la Urbana. Fuentes de los servicios de emergencias informaron de que se había encendido una maceta que estaba en el balcón de una vivienda y que esto provocó llamas y una humareda. Sin embargo, ninguna persona resultó herida ya que en el momento de los hechos no había nadie en el piso. En otro orden de cosas, los vecinos sofocaron el incendio de un tractor en La Granadella. Los Bomberos fueron alertados a las 16.32 horas y se activó una dotación, pero los propios vecinos lo apagaron con agua.