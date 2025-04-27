Más de 4.400 expedientes de dependencia pendientes en Lleida

El sistema de la dependencia tenía, en marzo, un total de 4.432 expedientes pendientes en las comarcas leridanas. Según las últimas cifras publicadas por el departamento de Derechos Sociales e Inclusión, esta cifra incluye los 3.125 leridanos que esperaban una valoración y otros 1.307 a los que se les tenían que asignar las prestaciones correspondientes según su grado de dependencia. Aunque el tiempo de espera ha mejorado respecto al inicio del año, esta va desde los 3 meses en Aran, el más reducido de toda Catalunya, a los más de siete meses en el Pirineo.

Según la conselleria, los servicios de valoración de la dependencia (Sevad), que se encargan de determinar si una persona puede acceder a las ayudas y de qué tipo de dependencia (grados I, II y III), en la veguería de Lleida tienen un medio de espera de 127 días, que en el caso del Pirineo es de 161 días y en Aran, de 28. A este tiempo se le debe sumar la espera para el PIA, que determina las modalidades de intervención según las necesidades del usuario y que gestionan los Servicios Sociales. En este caso, el tiempo media de espera en Lleida, Alt Pirineu i Aran era en marzo de 75 días, la quinta más elevada del conjunto de Catalunya. Así, en el llano la demora es de 202 días, que en el Pirineo llega a 236 y en Aran, a 103 días.

Según estas cifras, en el mes de enero los Sevad resolvieron 743 valoraciones (650 en Lleida, 88 en el Pirineo y 5 en Aran). Además, tenían pendientes un total de 3.125. En cuanto al PIA, se resolvieron 739 expedientes y había pendientes otros 1.307.

A finales del año pasado, la conselleria comenzó a desplegar un plan para reducir el tiempo medio de espera que se debe afrontar para valorar la situación de dependencia o discapacidad. El proceso ponía el acento en simplificar y digitalizar el proceso de valoración. También preveía mejoras para los profesionales de los servicios de valoración, con un refuerzo de los equipos.