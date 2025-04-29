Movilización de bomberos y policías

Los servicios de emergencias vivieron ayer una jornada frenética en la que tuvieron que movilizarse en todos los frentes para minimizar los efectos del apagón masivo. Sin embargo, su rápida movilización y el civismo de la ciudadanía, en líneas generales, hicieron que no se registraran incidencias destacables al cierre de esta edición. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, señaló que durante el día más de ochenta agentes de la Guardia Urbana se movilizaron de forma extraordinaria para reforzar la vigilancia, regular el tráfico y atender a la ciudadanía. “Las intervenciones más frecuentes que han hecho los agentes han sido ayudar a entrar a sus casas a personas con movilidad reducida”, dijo Larrosa. Detalló que durante el día no se registraron incidencias reseñables y que había hasta 42 dispositivos de agentes repartidos por la ciudad “para ayudar en su funcionamiento ordinario”. A pesar de la aparente normalidad en las calles de la ciudad, Larrosa señaló que, por prevención, mantendrían hasta hoy el estado de prealerta. Por la noche, otros ochenta agentes de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra formaron parte de un dispositivo especial para vigilar especialmente las zonas de la ciudad que todavía no habían recuperado el suministro eléctrico y seguían a oscuras. En este sentido, detalló que poco antes de la medianoche solo el 30% de Lleida había recuperado completamente el servicio. Paralelamente, los Bomberos de la Generalitat hicieron 44 servicios hasta las 23.00 horas en la Región de Emergencias de Lleida. La mayoría fueron por personas atrapadas en el interior de ascensores que dejaron de funcionar por la caída del suministro eléctrico y para ayudar a otras con movilidad reducida a acceder a sus domicilios. Se vieron afectados un centenar de ciudadanos. Asimismo, en el conjunto de Catalunya los Bomberos actuaron en 775 avisos entre las 12.30 y las 00.00 horas. Entre las intervenciones que tuvieron que llevar a cabo, desde el cuerpo de emergencias destacaron que durante la noche hicieron al menos cinco rescates de personas intoxicadas por el humo de los generadores eléctricos.